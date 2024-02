Samsung Galaxy A25 5G in SUPER sconto del 30% a SOLI 222,96€.

Cogli al volo l’offerta esclusiva del 30% attiva su Amazon sul Samsung Galaxy A25 5G, ora acquistabile a soli 222,96€. Questa occasione è perfetta per chi è in cerca di uno smartphone di fascia bassa, con tutta la classica qualità dei prodotti Samsung.

Samsung Galaxy A25 5G, completo in tutto

Il Galaxy A25 5G si fa subito notare per il suo ampio display da 6,5 pollici, che permette una visualizzazione chiara ed immersiva, grazie soprattutto alla tecnologia Super AMOLED, che rende il display di alta qualità. La compatibilità con il 5G assicura un’esperienza di navigazione, download e streaming ad alta velocità, sfruttando al massimo le potenzialità della connettività di ultima generazione. Il cuore pulsante di questo smartphone è rappresentato dal suo processore octa-core Exynos 1280, affiancato da 6GB di RAM, che insieme forniscono la potenza necessaria per gestire applicazioni di tutti i tipi.

Per quanto riguarda il reparto fotografico, il Galaxy A25 5G non delude. È infatti equipaggiato con una versatile configurazione a tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 MP capace di catturare immagini di qualità, nonostante la fascia di mercato. La fotocamera frontale da 13MP permette invece di scattare die buoni selfie e di eseguire delle videochiamate nei momenti più necessari.

La batteria da 5000mAh offre un’autonomia estesa, consentendoti di usufruire del dispositivo per tutto il giorno senza preoccupazioni. Inoltre, la funzionalità di ricarica rapida garantisce che il telefono sia pronto all’uso in brevissimo tempo. Con 128GB di memoria interna, espandibile via microSD, lo smartphone mette a disposizione abbastanza spazio per qualsiasi tipo di utilizzo.

Non perdere l’opportunità di acquistare il Samsung Galaxy A25 5G, disponibile ora a soli 222,96€ grazie ad uno sconto del 30% attivo su Amazon. Una proposta irrinunciabile per chi desidera uno smartphone Samsung con una buona qualità generale ad un prezzo estremamente basso.

