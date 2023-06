Samsung Galaxy A33 a un PREZZO OTTIMO su eBay, 39% in meno!

Altro giorno, altra offerta a marchio Samsung. Nella giornata di ieri abbiamo visitato le pagine di eBay e ti abbiamo proposto lo sconto doppio su Samsung Galaxy Tab A8. Se però stai cercando uno smartphone e non vuoi spendere troppo, sappi che nello stesso portale puoi trovare anche Samsung Galaxy A33 5G a un prezzo fantastico grazie a un taglio di 150 euro sul listino. Risparmia il 39% e portati a casa questo telefono prima che finiscano le scorte, già limitate a causa del boom di vendite!

Non perderti Samsung Galaxy A33 5G

Senza ulteriori indugi, vediamo al volo le specifiche tecniche del dispositivo: lo schermo in dotazione è un Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+, accompagnato da un sensore anteriore da 13 MP e da una configurazione fotocamera posteriore composta da quattro sensori, di cui il principale da 48 megapixel. Sotto la scocca, invece, si trovano 128 GB di archiviazione interna espandibile con microSD, 6 GB di RAM e il processore octa core Exynos 1280. La batteria, invece, è da 5.000 mAh.

Tra le tecnologie supportate poi figurano 4G, 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC, GPS e il supporto Dual SIM. Infine, il sistema operativo è Android con interfaccia One UI sviluppata dalla stessa Samsung. In poche parole, Samsung Galaxy A33 5G è un telefono di fascia medio-bassa perfetto per te se sei un utente senza pretese, disposto ad accontentarti del minimo indispensabile per un’esperienza mobile fluida.

Il prezzo di Samsung Galaxy A33 5G passa da 389 euro a 239 euro in occasione di questa iniziativa promozionale, rilanciata da un rivenditore italiano con 30.000 recensioni positive. La spedizione avviene in due giorni ed è gratuita, mentre il pagamento va completato con carta di credito, Google Pay o PayPal.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.