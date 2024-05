OPPO Reno11 F 5G: lo smartphone è a PREZZO STRACCIATO

Oggi puoi risparmiare 89 euro sull’acquisto di OPPO Reno11 F 5G, nuovo smartphone del marchio lanciato solo pochi mesi fa. È merito dell’offerta di Amazon che lo propone con un forte sconto rispetto al listino ufficiale. Come vedremo a breve, puoi anche scegliere tra le due particolari colorazioni che lo contraddistinguono (Palm Green e Ocean Blue).

Smartphone in sconto: l’affare OPPO Reno11 F 5G

Tra le specifiche tecniche, citiamo le più importanti: display da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, processore octa core MediaTek Dimensity 7050 con GPU ARM Mali-G68 MC4, 8 FB di RAM, 256 GB di memoria interna (espandibile con microSD), tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 megapixel, selfie camera frontale da 32 megapixel, Dual SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC e batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC. Il sistema operativo è Android con interfaccia ColorOS e accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Rimandiamo alla scheda completa per tutti gli altri dettagli.

Grazie alla promozione in corso, puoi acquistare lo smartphone OPPO Reno11 F 5G al prezzo finale di 280 euro invece di 369 euro come da listino, approfittando di un forte sconto (-89 euro). Inoltre, puoi scegliere liberamente la colorazione che preferisci tra Palm Green e Ocean Blue, la spesa non cambia.

Per quanto riguarda vendita e spedizione, si può star tranquilli, contando sull’affidabilità di Amazon che si occupa direttamente di entrambe, offrendo inoltre la consegna gratuita a domicilio in un solo giorni se effettui l’ordine in questo momento. Chi ha già avuto modo di provare il telefono lo ha promosso con un voto medio pari a 4,5/5 stelle nelle recensioni pubblicate sull’e-commerce.