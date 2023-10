Ehiweb, VoLTE è un valore aggiunto per le SIM Business

Con l’avvento del mobile, sempre di più queste reti sono state cruciali per gestire i rapporti tra aziende e clienti, per trattare vendite, per comunicare preventivi, per chiudere affari. Ogni volta che una telefonata si fa incerta e la qualità della chiamata crea difficoltà di comunicazioni, il rischio è che si perdano opportunità importanti. Chiunque abbia frequenti chiamate in mobilità ben sa cosa possa significare tutto ciò. Per le aziende si fa dunque sempre più cruciale una tecnologia come il VoLTE, una sigla ancora ignota a troppi ed opportunità invece sempre più preziosa per molti.

VoLTE è acronimo di Voice over LTE: il sistema, di recente introduzione, consente di effettuare chiamate in alta definizione e di continuare a navigare anche durante le chiamate. Approfondiamo questa opzione partendo da quella che è l’offerta SIM di Ehiweb, prospetto dedicato in modo particolare alle aziende e tale da poter elevare il tasso di qualità delle chiamate vocali in mobilità.

VoLTE: cos’è, a cosa serve

VoLTE è acronimo di Voice over LTE: dal punto di vista tecnologico è la traslazione del segnale vocale sulla rete dati, per poter sfruttare tutte le opportunità che questa funzione aggiuntiva è in grado di offrire. Spostare la telefonia sulla rete dati significa poter sfruttare un canale di maggior capienza, con un maggior passaggio di informazioni e pertanto in grado di meglio definire la qualità complessiva dell’esperienza telefonica. “Per le aziende“, spiega Ehiweb, “questa caratteristica si traduce in chiamate più chiare, tempi di connessione più rapidi, copertura migliore e maggiore efficienza delle risorse di rete“.

Dunque:

navighi e chiami contemporaneamente

tanto gli smartphone quanto la vita di tutti i giorni si fanno sempre più multitasking: una molteplicità di input si traduce in una molteplicità di output, con più attività da portare avanti in parallelo. Grazie al VoLTE è possibile navigare e dialogare, avendo pertanto a disposizione un doppio binario che non esclude alcuna possibilità. L’esempio più lampante è quello dell’utilizzo del navigatore in auto, quando spesso il tempo viene passato al telefono: grazie al VoLTE è possibile evitare di perdere importanti informazioni sul tragitto, potendo così continuare nelle proprie attività senza che la telefonata renda problematico ilr esto.

la limpidezza del messaggio acustico è dettata dalla possibilità di gestire un maggior numero di dati digitali, con i quali poterne ricavare una trasmissione più limpida del messaggio;

anche in questo caso il vantaggio deriva dalla velocità di trasmissione dei dati e dallo sfruttamento intelligente di una rete di maggior potenziale rispetto a reti di minor capacità;

l’efficientamento nello sfruttamento delle risorse della rete si tramuta in un beneficio collettivo poiché ci si trova connessi ad una infrastruttura più libera, snella e reattiva.

Un segnale più stabile, una comunicazione di maggior qualità, un’esperienza più affidabile, un utilizzo più efficiente. Quello che per un privato può essere un “plus”, per un’utenza aziendale è questione fondamentale. Le comunicazioni mobile, per la loro immediatezza e capacità di comunicare in modo diretto, rappresentano infatti un asset fondamentale nella gestione dei rapporti con clienti, partner e fornitori: la qualità dello strumento è essenza stessa della capacità di performare, con ripercussioni dirette su fatturato e creazione di nuove opportunità.

Prezzi e requisiti

Per poter sfruttare in pieno le reti VoLTE occorre avere uno smartphone abilitato all’attivazione di questa opzione. Tale opzione è disponibile seguendo i menu del proprio device, ma in linea generale la compatibilità è pienamente garantita con tutti gli smartphone di nuova generazione.

Ehiweb mette a disposizione delle aziende SIM complete di voce, dati ed SMS a partire da 7,95 Euro al mese:

Per ognuno di questi pacchetti i minuti non sono soltanto illimitati, ma sono anche pensati in ottica VoLTE e quindi improntati su un tasso qualitativo superiore. Si tratta di un vero e proprio cambio di passo per la telefonia mobile e configura un nuovo modo di pensare le chiamate in mobilità da parte di aziende e piccoli professionisti.