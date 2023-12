Samsung Galaxy A34: CROLLA il prezzo su eBay

Il Samsung Galaxy A34 è un ottimo smartphone Android. Le sue caratteristiche premium lo rendono un dispositivo interessante, capace di regalare grandi soddisfazioni anche agli utenti più esigenti. Ottime immagini, foto perfette e prestazioni incredibili sono solo alcuni dei particolari vincenti di questo telefono. Oggi lo acquisti a soli 258,90 euro, invece di 399,90 euro. L’offerta in questione la trovi solamente su eBay, con consegna gratuita e possibilità di tasso zero.

Samsung Galaxy A34: non delude mai

Con un Samsung Galaxy A34 6GB + 128GB non resterai mai deluso. Tutto risulta estremamente fluido grazie al display Super AMOLED che, oltre a colori e dettagli vivacissimi, assicura una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Inoltre, con 1000 nits di luminosità massima puoi goderti qualsiasi contenuto anche sotto la luce diretta del sole senza problemi. Il processore Octa-core e la mega batteria sono la ciliegina sulla torta per prestazioni e autonomia incredibili.

Acquistalo subito a soli 258,90 euro, invece di 399,90 euro. Tra l’altro, con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, hai la possibilità di attivare un mini finanziamento senza interessi. In questo caso puoi pagare in 3 rate a Tasso Zero da soli 86,30 euro al mese. La prima rata al momento dell’acquisto mentre le restanti nei due mesi appena successivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.