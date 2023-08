Samsung Galaxy A34: una garanzia ad un SUPER PREZZO (-31%)

Samsung Galaxy A34 5G è l’esempio perfetto di ottimo midrange pensato per chi vuole le caratteristiche di un telefono di alta fascia senza spendere troppo. E se a tutto questo ci aggiunti lo sconto odierno di Amazon, che ti permette di averlo a soli 275 euro invece di 399, capisci bene che si tratta di un’affare che non puoi proprio ignorare.

Samsung Galaxy A34 5G: un mostro per tutte le tasche

Lo smartphone Samsung Galaxy A34 è dotato di un display Infinity-O da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+, che ti offre una visione ampia e immersiva dei tuoi contenuti preferiti. Il display è anche protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 5, che lo rende resistente ai graffi e agli urti.

Impressionante la fotocamera posteriore da 64 MP con quattro obiettivi, che ti permette di scattare foto e video di alta qualità in ogni condizione di luce. Puoi anche usare la modalità notturna, il grandangolo, il macro e il sensore di profondità per ottenere effetti creativi e professionali. La fotocamera anteriore da 32 MP è invece perfetta per i tuoi selfie e le tue videochiamate.

Tutto questo è accompagnato da una potente batteria da 5000 mAh, che ti garantisce una lunga autonomia e una ricarica rapida. Puoi usare lo smartphone per tutto il giorno senza preoccuparti di rimanere senza energia. Inoltre, lo smartphone ha una memoria interna da 128 GB, espandibile fino a 1 TB con una scheda microSD, che ti permette di archiviare tutti i tuoi file e le tue app.

Infine, impossibile non menzionare il design elegante e moderno, con un corpo in metallo e un sensore di impronte digitali laterale. Lo smartphone è disponibile in tre colori: nero, bianco e viola. Puoi scegliere quello che più si adatta al tuo stile e alla tua personalità.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: acquista ora lo smartphone Samsung Galaxy A34 in offerta su Amazon a 275,90 euro invece di 399,90 e scopri come un telefono possa essere al contempo conveniente e strepitoso.

