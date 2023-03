Samsung Galaxy A53: scoppia la BOMBA su Amazon

Amazon ha confezionato un regalo pazzesco per te che vuoi uno smartphone dalle caratteristiche top senza dover spendere una fortuna. Resta al passo con la tecnologia acquistando il Samsung Galaxy A53 al 27% di sconto. Grazie a questa super promozione lo metti nel carrello a soli 388 euro, invece di 529,90 euro. Un’opportunità da non lasciarsi assolutamente scappare.

Inoltre, cosa ancora più pazzesca, puoi anche decidere di pagarlo in comode rate a tasso zero. Questo grazie alla partnership tra Amazon e Cofidis. Approfittane subito per poter acquistare subito e pagare un po’ alla volta senza interessi. Scegli questa modalità di pagamento direttamente al check out. La disponibilità è immediata e la consegna gratuita.

Samsung Galaxy A53: un bolide di smartphone a prezzo low cost

Amazon ha abbattuto il costo del Samsung Galaxy A53. Scopri un display da 6,5 pollici estremamente fluido e incredibilmente ricco di dettagli grazie alla tecnologia Infinity-O FHD+ Super AMOLED. Goditi tutto ciò che ami in portabilità senza paura di trovarti con la batteria scarica grazie a una capacità di 5000 mAh. La versione in promo è quella da ben 256GB di memoria.

Acquistalo subito a soli 388 euro, invece di 529,90 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.