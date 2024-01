Samsung Galaxy A54 5G, con 256 GB in MEGA sconto del 38%

Tra i tanti smartphone lanciati dal colosso tecnologico negli ultimi anni, il Samsung Galaxy A54 5G si rivela un’ottima scelta, soprattutto rapporto qualità-prezzo. Attualmente puoi acquistare questo smartphone al prezzo imbattibile di 353€, con uno sconto del 38% attivo su eBay. Approfitta di questa offerta e assicurati un dispositivo all’avanguardia ad un prezzo incredibilmente conveniente.

Samsung Galaxy A54 5G, con batteria infinita ed ottima memoria

Il Galaxy A54 5G presenta un design ed una finitura eleganti. Il dispositivo è dotato di un display Super AMOLED da 6,4 ​​pollici che fornisce immagini chiare e colori vivaci, grazie anche alla risoluzione da 1080 x 2340 pixel ed alla frequenza di aggiornamento da 120 Hz, ideale per chi pratica anche del gaming da mobile.

All’interno del Galaxy A54 5G è presente un potente processore, l’Exynos 1380, che garantisce prestazioni avanzate e fluide. Con il supporto per la connettività 5G, la tua esperienza di navigazione sarà superveloce, permettendoti di scaricare, caricare e trasmettere in streaming ad ottime velocità. Altro punto di forza è la fotocamera del dispositivo, il sensore principale da 50 MP permette infatti di scattare ottime foto e di registrare video in 4K e 30 fps.

La batteria a lunga durata del Galaxy A54 5G garantisce che lo smartphone continui a funzionare tutto il giorno, anche con un uso intenso. Combinato con un’interfaccia intuitiva e personalizzabile, offre un’esperienza utente molto comoda e soddisfacente. Inoltre, grazie a 8 GB di RAM e ben 256 GB di memoria interna, si ha a disposizione tutto lo spazio necessario per archiviare qualsiasi tipo di file, da film a giochi dalle grandi dimensioni.

Con un super sconto del 38% attivo solo su eBay, il Samsung Galaxy A54 5G è un’occasione imperdibile a soli 353€. Questo smartphone combina design, prestazioni e funzionalità in un pacchetto molto conveniente.

