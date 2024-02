Samsung Galaxy A54 5G con ben 256 GB ad un SUPER prezzo

Approfitta subito dell’offerta attiva su Amazon sul Samsung Galaxy A54 5G, ora disponibile ad un prezzo eccezionale di soli 343,55€. Questa promozione rappresenta un’ottima opportunità per chi desidera acquistare un medio gamma con tutta la qualità di Samsung e soprattutto con supporto 5G.

Samsung Galaxy A54 5G, con ottima fotocamera frontale

Il Samsung Galaxy A54 5G si presente frontalmente con un design molto minimale, grazie soprattutto alle cornici ridotte e quasi del tutto simmetriche. I bordi delineano il display Super AMOLED da 6,4 pollici, che garantisce una risoluzione di 1080 x 2340 pixel, offrendo immagini nitide, con unica interferenza visiva la fotocamera centrale, posizionata a foro centrale. La frequenza di aggiornamento da 120Hz rende ogni azione molto più fluida, utile soprattutto per i videogiocatori esperti.

Sotto il display, il Galaxy A54 5G cela il suo processore octa-core Exynos 1380, che permette un utilizzo abbastanza fluido, senza troppi rallentamenti. Questo è dovuto anche grazie ai ben 8 GB di RAM, che permettono un ampio spazio di utilizzo. Inoltre, con 256 GB di memoria, lo smartphone diventa adatto all’archivio di qualsiasi tipo di file. La connettività 5G supporta velocità di download ed upload molto veloci, permettendoti così di rimanere online anche fuori casa.

La fotocamera posteriore del Galaxy A54 5G è dotata di un sensore principale da 50 MP con un obiettivo ultra-wide da 12MP, che permette di scattare delle buone foto e di registrare video in 4K e 30 fps. La fotocamera frontale da 32MP garantisce invece dei selfie di ottima qualità, con un sensore poco comune in questa fascia di prezzo.

Samsung Galaxy A54 5G

