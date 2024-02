Samsung Galaxy A54 5G in SUPER sconto del 34% su Amazon

Tra i tanti smartphone di fascia media, i dispositivi targati Samsung sono i migliori per la qualità generale che il colosso sudcoreano assicura. Oggi, con un’incredibile offerta attiva solo su Amazon, puoi acquistare il Samsung Galaxy A54 5G a soli 324,34€, scontato del 34%. Questa offerta straordinaria è l’occasione perfetta per aggiornare il tuo smartphone ad un modello di ottima qualità ad un prezzo competitivo.

Samsung Galaxy A54 5G, alta qualità a basso prezzo

Il Galaxy A54 5G ha un bel display Super AMOLED da 6,4 pollici, con frequenza di aggiornamento da 120 Hz, ideale per avere un’esperienza fluida in qualsiasi momento. Grazie alla tecnologia 5G, assicura velocità di connessione rapide, permettendo di usufruire di tutti i contenuti in streaming anche al di fuori della propria abitazione. Il dispositivo è alimentato dall’Exynos 1380, abbinato ad 8GB di RAM e ben 128 GB di spazio di archiviazione, una memoria abbastanza ampia per archiviare qualsiasi tipo di file.

Il comparto fotografico del Galaxy A54 5G include un sensore principale da 50MP, con una fotocamera ultra-wide da 12MP ed una macro da 5MP. Tutti i sensori posteriori permettono di scattare ottime foto e di registrare video in 4K e 30 fps. Inoltre, la fotocamera frontale da 32MP garantisce dei selfie di alta qualità.

A supporto a tutto ciò è presente una batteria molto capiente, da ben 5000 mAh, con anche la ricarica rapida per minimizzare i tempi. Con un’autonomia del genere, lo smartphone assicura una giornata intera di utilizzo senza doverlo ricaricare neanche una volta.

Cogli al volo questa eccezionale offerta per portare a casa il Samsung Galaxy A54 5G a soli 324,34€, grazie a uno sconto del 34% attivo su Amazon. Un’occasione imperdibile per chi cerca un dispositivo all’avanguardia, con la qualità di Samsung, ad un prezzo estremamente competitivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.