Samsung Galaxy A54 5G in SUPER sconto del 40% su eBay

Sappiamo bene che nel mercato degli smartphone di fascia media, Samsung primeggia con degli ottimi dispositivi e soprattutto con un ottimo supporto post-lancio. Oggi, disponibile con un formidabile sconto del 40% su eBay, il Samsung Galaxy A54 5G può essere tuo a soli 299€. Il momento giusto per investire in tecnologia di qualità approfittando di una super offerta.

Samsung Galaxy A54 5G, ottimo rapporto qualità-prezzo

Il Samsung Galaxy A54 5G si distingue per i suoi bordi frontali ridotti al minimo, che regalano un bellissimo colpo d’occhio con un display molto ampio. Il processore Exynos 1380 assicura prestazioni fluide e veloci, rendendo ogni esperienza d’uso soddisfacente, ideale sia per un utilizzo lavorativo che per del semplice svago. La connettività 5G garantisce inoltre una navigazione ad alta velocità, perfetta per rimanere connessi sempre, anche fuori dalla propria casa.

Lo schermo del Galaxy A54 5G è un pannello da 6,4″ con tecnologia Super AMOLED che permette di vedere qualsiasi contenuto in streaming con alta qualità. Inoltre, grazie alla frequenza di aggiornamento da 120 Hz, lo smartphone diventa ideale anche per del gaming, magari in cloud. La fotocamera, equipaggiata con il sensore principale posteriore da 50 MP, scatta delle buone foto e registra video in qualità 4K e 30 fps.

La batteria da 5000 mAh del Galaxy A54 5G permette di far durare lo smartphone per un’intera giornata con un utilizzo intenso, ideale soprattutto per chi è spesso in giro e non può quindi ricaricare continuamente il dispositivo.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di acquistare il Samsung Galaxy A54 5G a soli 299€, approfittando di uno sconto del 40% attivos u eBay. Questo smartphone rappresenta un vero e proprio best-buy per chi cerca un dispositivo che unisca buone prestazioni, batteria capiente e molto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.