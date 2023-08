Samsung Galaxy A54 5G: prezzo BRUCIATO, altro che Ferragosto

Smartphone bellissimo e con tutto quello di cui sei in cerca. Se da tempo stavi valutando l’acquisto di un nuovo telefono, affidati a Samsung che non te ne fa mancare una. Con Samsung Galaxy A54 5G, infatti, hai tra le mani un vero e proprio gioiellino.

Non te lo perdere ora che è andato in promozione su eBay a soli 329,90€. Un bello sconto attorno ai 30€ che non è grandissimo ma ti offre la spinta di cui hai bisogno. Aggiungilo al carrello con un click.

Le spedizioni sono completamente gratuite e rapide in tutta Italia.

Samsung Galaxy A54 5G: tutto quello che devi sapere su questo smartphone

Samsung Galaxy A54 5G è uno smartphone che non te ne fa mancare una. Veramente eccezionale sotto tutti i punti di vista è perfetto se vuoi spendere il giusto e non trovarti mai in difficoltà. In modo specifico, è disponibile in versione Graphite quindi non te lo perdere.

Punto focale è il display AMOLED con bordi sottili, da 6,4 pollici in risoluzione FHD+. Praticamente è come avere un mini cinema a portata di mano quindi non solo vedi tutto alla perfezione ma ti godi streaming, applicazioni, gaming mobile e tutto il resto.

128 GB di memoria, Android 13 già installato e servizi Google immancabili. Non mancano all’appello una tripla fotocamera posteriore e una selfie cam da urlo per scattare foto e registrare video alla perfezione.

Ovviamente, come ti suggerisce il nome, con questo smartphone non solo navighi fluido ma sperimenti anche le velocità più elevate grazie al 5G.

Non perdere questa occasione, collegati subito su eBay dove puoi acquistare il tuo Samsung Galaxy A54 5G a soli 329,90€ con lo sconto in corso.

Come sempre, le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.