Samsung Galaxy A54 al MINIMO STORICO su Amazon

Acquista subito il Samsung Galaxy A54 al suo minimo storico. La versione in promozione è quella da 8GB di RAM, 128GB di ROM e Cover inclusa. Una simpatica opportunità per ottenere questo smartphone mediogamma che piace molto agli utenti. Il suo display FHD+ Super AMOLED da 6,4 pollici è una bomba assoluta. Immagini sempre colorate, dettagli speciali e la piacevolezza di immergerti in uno schermo AMOLED.

Tra l’altro con Amazon hai anche la consegna gratuita e la possibilità di pagare in comode rate tasso zero. Dovrai solo attivare Cofidis una volta al check out e in pochissimi secondi otterrai un finanziamento su misura per te. Approfittane subito prima che l’offerta termini in sold out. Questo prezzo è un’esclusiva Amazon 7 Days of Samsung che sconta fino al 70% tantissimi prodotti del brand.

Samsung Galaxy A54: un’occasione perfetta su Amazon

Amazon ha combinato l’occasione perfetta per aggiudicarti il Samsung Galaxy A54 5G. Dotato di un potente processore Octa-core, hai prestazioni e capacità elevate per app e giochi di tutti i tipi. Sfrutta l’ampia RAM per il multitasking e non limitarti a usare questo smartphone solo per l’essenziale. Le sue caratteristiche vincenti ti permettono di fare tantissime cose. Ad esempio, la fotocamera principale da 50MP scatta foto spettacolari dall’alba al tramonto.

Acquistalo ora a soli 389 euro, invece di 499,90 euro. Questo risparmio è un’esclusiva Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.