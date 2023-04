BOMBA Samsung Galaxy A54: MINIMO STORICO su Amazon

Grazie ad Amazon oggi acquisti il Samsung Galaxy A54 al suo minimo storico. Si tratta di un’offerta potente perché questo smartphone mediogamma è da poco uscito sul mercato. Molto apprezzato fin da subito, è un’ottima soluzione per chi cerca un prodotto furbo che garantisca prestazioni elevate a un prezzo molto conveniente.

Con il 24% di sconto da listino ti aggiudichi la versione Awesome Lime da 8GB di RAM e 285GB di ROM, con memoria interna espandibile fino a 1TB. Dotato di display FHD+ Super AMOLED da 6,6 pollici garantisce immagini sempre perfette e dettagli ultra reali. Grazie alla batteria da 5000 mAh ti assicuri molti più momenti insieme a questo smartphone, per tutta la giornata e oltre.

Samsung Galaxy A54: uno smartphone pazzesco a un prezzo potente

Il Samsung Galaxy A54 è l’ideale per chi vuole un prodotto di qualità a un prezzo vantaggioso, ma senza rinunciare a nulla. Infatti, non potevamo dimenticarci di dirti che il suo schermo ha una tecnologia speciale a 120Hz che rende tutto molto più fluido per streaming, gaming e scorrimento perfetti, senza interferenze. Il sistema multicamera garantisce scatti sempre ricchi e piacevoli.

La fotocamera principale da 48MP è incredibilmente precisa. La fotocamera frontale da 13MP rende ogni selfie un’opera d’arte per riempire di ricordi la tua galleria e i tuoi social network. Questo prodotto non gode dei privilegi Prime, ma hai comunque la consegna gratuita con spedizione che si aggira solitamente tra i 4 e i 5 giorni dalla conferma. Acquistalo ora a soli 359 euro, anziché 469,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.