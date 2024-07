Samsung Galaxy A9+ con soli 185€ al Prime Day

Il Prime Day è iniziato da poco e già dobbiamo segnalarti un’offerta pazzesca. Se stavi aspettando il momento giusto per acquistare un buon tablet eccoci qua. Acquista il Samsung Galaxy Tab A9+ a soli 185€, invece di 309€. La versione in offerta speciale è quella da 8GB di RAM e 128GB di ROM.

Perfetta per archiviazione e gestione rapida di app e giochi. Sarà un vero e proprio compagno di avventure sia a casa che in viaggio. Lavoro, studio e intrattenimento sono un gioco da ragazzi per questo tablet di ultima generazione. La tua iscrizione a Prime ti dà diritto alla consegna gratuita.

Samsung Galaxy Tab A9+: tanto risparmio senza rinunce

Con il Prime Day il Samsung Galaxy Tab A9+ è tuo a un prezzo spettacolare. Acquistalo con soli 185€! Potrai goderti tutti i contenuti preferiti in viaggio senza problemi. La sua batteria da 7040 mAh è potente e garantisce un’autonomia ampia, per tutto il giorno e oltre.

Il display da 11 pollici è colorato e ricco di dettagli, per offrire contenuti mozzafiato durante qualsiasi utilizzo. La tecnologia LCD PLS offre un’esperienza ancora più immersiva. La scocca in metallo non solo è leggera, ma conferisce un’ottima resistenza al tablet.

Il processore Qualcomm Snapdragon regala prestazioni di alto livello. La gestione di app e giochi, anche in multitasking, è fluida e piacevole. Acquistalo adesso a soli 185€, invece di 309€.