Samsung Galaxy Book Go: processore ARM e Windows 10

L'annuncio era atteso durante l'evento Unpacked di fine aprile, quando Samsung ha svelato i Galaxy Book Pro, Galaxy Book e Galaxy Odyssey. Con qualche settimana di ritardo debutta ora il Galaxy Book Go, il modello più economico della serie con processore ARM e sistema operativo Windows 10.

Galaxy Book Go: specifiche e prezzi

Il Galaxy Book Go è un notebook tradizionale, ma la cerniera permette di aprire lo schermo fino a 180 gradi. Quest'ultimo ha una diagonale di 14 pollici e una risoluzione FHD (1920×1080 pixel). Samsung ha scelto il processore Snapdragon 7c Gen 2, abbinato a 4/8 GB di RAM LPDDR4x e 64/128 GB di storage eUFS.

La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac), Bluetooth 5.1 e LTE (opzionale). Sono inoltre presenti la webcam HD a 720p, altoparlanti con audio Dolby Atmos, slot microSD, jack audio da 3,5 millimetri, slot per nano SIM (opzionale), due porte USB Type-C e una porta USB Type-A. La batteria da 42,3 Wh offre un'autonomia fino a 18 ore. Dimensioni e peso sono 323,9×224,8×14,9 millimetri e 1,38 Kg, rispettivamente.

Il Galaxy Book Go sarà disponibile dal mese di giugno. Il prezzo base è 349 dollari. Successivamente arriverà anche il Galaxy Book Go 5G con processore Snapdragon 8cx Gen 2 5G e Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax). Su entrambi i modelli è installato Windows 10 Home/Pro, oltre a varie applicazioni dell'ecosistema Galaxy, tra cui Quick Share, Samsung TV Plus, Second Screen, SmartThings, SmartThings Find, Smart Switch, Collegamento a Windows e Il tuo telefono.