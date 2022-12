Samsung Galaxy Book2 Pro 360 anche con Snapdragon

Samsung aveva annunciato il Galaxy Book2 Pro 360 al Mobile World Congress 2022 di Barcellona, insieme al Galaxy Book2 Pro. Entrambi i modelli da 13,3 e 15,6 pollici integrano i processori Intel Core i5/i7 di dodicesima generazione. Il produttore coreano ha ora svelato una versione del Galaxy Book2 Pro 360 da 13,3 pollici con chip Qualcomm, quindi con architettura ARM.

Galaxy Book2 Pro 360 con Snapdragon 8cx Gen 3

Il Galaxy Book2 Pro 360 è un convertibile con display touch Super AMOLED da 13,3 e 15,6 pollici. Solo quest’ultimo modello supporta la connettività 5G. Grazie al processore Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3, anche il modello con schermo da 13,3 pollici supporta ora le reti di nuova generazione, oltre agli standard Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2.

Le altre specifiche sono invariate. Quindi gli utenti potranno acquistare configurazioni con 8/16/32 GB di memoria LPDDR5 e SSD fino a 1 TB. Sono inoltre presenti slot microSD, jack audio da 3,5 millimetri, due altoparlanti da 4 Watt con supporto Dolby Atmos, tre porte USB Type-C, webcam full HD, lettore di impronte digitali (sotto il pulsante di accensione) e tastiera retroilluminata.

Non manca la stilo S Pen per scrivere e disegnare sullo schermo. La batteria garantisce fino a 30 ore di riproduzione video. Spessore e peso sono 11,5 millimetri e 1,04 Kg, rispettivamente. Il sistema operativo è Windows 11. Sarà disponibile in Corea del Sud dal 16 gennaio 2023 nella colorazione Grafite. Il prezzo è 1,89 milioni di won, pari a circa 1.400 euro. Non è noto quando arriverà in Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.