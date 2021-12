Snapdragon 8cx Gen 3 e 7c+ Gen 3 per PC e Chromebook

Dopo aver annunciato lo Snapdragon 8 Gen 1, Qualcomm ha svelato due SoC per PC e Chromebook. Il top di gamma è lo Snapdragon 8cx Gen 3 che può integrare tre tipi di modem 5G, mentre lo Snapdragon 7c+ Gen 3 è una soluzione più economica, ma sempre con supporto alle reti di nuova generazione.

Snapdragon 8cx Gen 3 e 7c+ Gen 3

Lo Snapdragon 8cx Gen 3 è il primo chip per PC realizzato con tecnologia di processo a 5 nanometri. La CPU octa core Kryo offre prestazioni fino all'85% superiori a quella dello Snapdragon 8cx Gen 2, mentre per la GPU Adreno l'incremento raggiunge il 60%. Qualcomm ha migliorato anche l'efficienza energetica, promettendo un'autonomia di oltre 25 ore con una singola carica della batteria.

Il nuovo SoC verrà ovviamente integrato in dispositivi “always on, always connected“, quindi non poteva mancare il supporto per le reti di nuova generazione. I produttori possono utilizzare tre modem: Snapdragon X65 5G (velocità in download fino a 10 Gbps), X55 5G (7,5 Gbps) e X62 5G (4,4 Gbps). Il modulo FastConnect 6900 aggiunge il supporto per Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.1.

Altri miglioramenti riguardano il comparto fotografico, l'intelligenza artificiale e la sicurezza. Il chip supporta memorie LPDDR4X-4266, SSD PCIe e storage UFS 3.1. I nuovi dispositivi con Snapdragon 8cx Gen 3 arriveranno sul mercato nel primo semestre 2022.

Lo Snapdragon 7c+ Gen 3 a 6 nanometri è invece un SoC entry level, successore dello Snapdragon 7c Gen 2. Oltre che nei PC, questo chip verrà integrato anche nei Chromebook. L'incremento prestazionale di CPU e GPU è del 60% e 70%, rispettivamente. Il modem è lo Snapdragon X53 5G che raggiunge una velocità in download di 3,7 Gbps.