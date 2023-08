Samsung Galaxy Book2 Pro 360: su Amazon è in SUPER SCONTO (-42%)

Il notebook che stiamo per presentarti è in grado di coniugare eleganza, potenza e versatilità. Stiamo parlando di Samsung Galaxy Book2 Pro 360, oggi disponibile su Amazon con uno sconto incredibile del 42%, permettendoti di risparmiare ben 650 euro rispetto al prezzo originale.

Samsung Galaxy Book2 Pro 360 in offerta

Dotato di un display touch AMOLED da 15.6 pollici con risoluzione FHD, il Samsung Galaxy Book2 Pro 360 ti offre immagini vibranti e dettagli nitidi, regalandoti un’esperienza visiva davvero coinvolgente. L’innovativa tecnologia AMOLED garantisce colori vivaci e contrasti profondi, dando vita a ogni immagine e video sullo schermo.

Al cuore di questo notebook c’è un processore Intel Core i5 di dodicesima generazione, potente e performante, in grado di affrontare le sfide più impegnative con facilità. L’unità grafica Intel Iris Xe contribuisce a fornire una grafica fluida e dinamica, ottimizzando la tua esperienza multimediale e di gioco.

Con 8GB di RAM LPDDR5 e un’ampia capacità di archiviazione di 512GB NVMe SSD, avrai a disposizione spazio sufficiente per i tuoi file, documenti, immagini e video. Inoltre, l’efficienza del sistema operativo Windows 11 Home ti consentirà di gestire ogni aspetto del tuo lavoro e del tuo intrattenimento con facilità e precisione.

La versatilità è un punto di forza del Samsung Galaxy Book2 Pro 360. Grazie al suo design convertibile, puoi utilizzarlo come un tradizionale laptop per le tue attività quotidiane o come un tablet interattivo per disegnare, scrivere a mano e altro ancora. La flessibilità di questo notebook si adatta alle tue esigenze, offrendoti un’esperienza personalizzata in ogni situazione.

L’opportunità di acquistare il Samsung Galaxy Book2 Pro 360 a un prezzo così vantaggioso è un’occasione da non perdere. Amazon ti offre la possibilità di avere nelle tue mani un notebook di alta qualità, ideale per il lavoro, lo studio e l’intrattenimento, con un risparmio significativo. Prendi il controllo della tua produttività e delle tue attività digitali con questo notebook versatile e all’avanguardia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.