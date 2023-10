Samsung Galaxy Book3 360 in MEGA SCONTO su Amazon (-31%)

L’eccezionale Samsung Galaxy Book3 360 è attualmente in offerta su Amazon con uno sconto del 31%, al prezzo incredibile di 1098€ invece di 1599€. Questa è un’opportunità da non perdere per chi desidera un notebook di alta qualità a un prezzo straordinario capace di trasformarsi anche in un efficace tablet.

Samsung Galaxy Book3 360: il 2-in-1 che cercavi

Il Samsung Galaxy Book3 360 presenta un display Full HD Super AMOLED touchscreen che ti immergerà in un mondo di colori vivaci e contrasto eccezionale. Che tu stia guardando film o giocando, apprezzerai la nitidezza delle immagini e i tempi di risposta rapidi. Inoltre, la ridotta emissione di luce blu protegge i tuoi occhi anche durante le sessioni di utilizzo prolungate.

Al cuore di questo laptop ibrido c’è un processore Intel Core di 13a generazione, che offre prestazioni super veloci e affidabili. Grazie all’architettura core ibrida, puoi passare da un’attività all’altra senza intoppi e gestire facilmente carichi di lavoro intensi.

Il Galaxy Book3 360 è progettato per la massima versatilità. Con un peso di meno di 1,5 kg, puoi usarlo come un potente laptop o attivare la modalità tablet per sfruttare appieno il touchscreen. Questa flessibilità ti consente di adattare il dispositivo alle tue esigenze, che tu stia lavorando, studiando o giocando.

Con una vasta gamma di porte integrate, Galaxy Book3 360 offre la versatilità che stavi cercando. Avrai a disposizione porte HDMI, USB-A, USB-C, slot per schede microSD e persino una porta Thunderbolt 4 per trasferimenti di file incredibilmente veloci a 40 Gbps, senza la necessità di adattatori aggiuntivi.

Per completare la tua esperienza, Samsung ha dotato questo laptop di un sistema audio a due altoparlanti progettato in collaborazione con Dolby Atmos. Questi altoparlanti stereo offrono un suono chiaro e dettagliato per migliorare ulteriormente i tuoi contenuti multimediali.

La modalità Studio del Galaxy Book3 360 migliora le tue videochiamate grazie all’AI Noise Cancelling avanzato, all’Auto Framing e agli effetti di sottofondo. Con la fotocamera grandangolare e i microfoni di alta qualità, sarai sempre al meglio durante le tue videochiamate.

Se desideri un laptop che unisca prestazioni straordinarie, design ibrido e un’esperienza visiva eccezionale, il Samsung Galaxy Book3 360 è la scelta perfetta. E con uno sconto del 31% su Amazon, è il momento ideale per portare a casa questo laptop di alta gamma a un prezzo straordinario.

