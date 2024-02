Samsung Galaxy Book3 Pro 360: sconto ASSURDO di 700 euro

Raggiungi nuovi vertici di potenza e versatilità con il Samsung Galaxy Book3 Pro 360, il laptop convertibile che è una combinazione perfetta di prestazioni di alto livello e design raffinato. E con uno sconto incredibile del 30% su Amazon, è il momento perfetto per acquistarlo al prezzo stracciato di soli 1.599,00 euro, anziché 2.299,00 euro. Se sei preoccupato per il pagamento continua a leggere questo articolo, ti diremo come farlo tuo in comode rate a tasso zero.

Samsung Galaxy Book3 Pro 360: un affare da non predere

Lasciati affascinare dallo splendido display Dynamic AMOLED 2X, con una risoluzione ultranitida 3K che ti catapulterà nel cuore dell’azione con colori vivaci e dettagli impeccabili. E la fluidità a 120 Hz renderà ogni interazione un’esperienza senza soluzione di continuità, che tu stia lavorando o giocando.

Ma non fermarti solo all’aspetto visivo. Con il processore Intel Core di 13a generazione, il Galaxy Book3 Pro 360 offre prestazioni eccezionali che rendono ogni compito un gioco da ragazzi. Che si tratti di multitasking intensivo o di sessioni di gioco impegnative, questo dispositivo è pronto per tutto.

E quando si tratta di portabilità, non c’è niente di meglio. Con un peso inferiore a 1,7 kg e un corpo in alluminio robusto, puoi portare il tuo Galaxy Book3 Pro 360 ovunque tu vada, senza sacrificare la potenza o lo stile.

La versatilità è la parola d’ordine, e questo dispositivo lo capisce bene. Con un touchpad ampio e una gamma completa di porte, inclusi HDMI, USB-A, slot microSD e due porte Thunderbolt 4 per trasferimenti di file ultra veloci, hai tutto il necessario a portata di mano.

Con il sistema a quattro altoparlanti, tecnologia AKG e Dolby Atmos, ogni suono sarà reso in modo impeccabile, dall’inizio alla fine. E grazie alla modalità Studio, le tue videochiamate saranno elevate a un nuovo livello, con funzionalità intelligenti che migliorano la qualità dell’immagine e del suono.

E con Amazon che offre la possibilità di pagare in comode rate a tasso zero tramite il servizio di finanziamento Cofidis, non c’è mai stato un momento migliore per fare l’acquisto del tuo Samsung Galaxy Book3 Pro 360. Non lasciarti sfuggire questa opportunità e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 1.599,00 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.