Samsung Galaxy Book3 Pro: CROLLO al minimo storico (-400€)

Con Samsung Galaxy Book3 Pro scopri un notebook leggero, potente e capace di darti la massima versatilità, il tutto ad un prezzo super grazie a questo sconto record di Amazon. Acquistandolo oggi puoi risparmiare ben 400 euro e hai anche la possibilità di pagarlo in comode rate.

Samsung Galaxy Book3 Pro in offerta: la scheda tecnica

Il Samsung Galaxy Book3 Pro è dotato di uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 14 pollici con una risoluzione ultranitida 3K (2880×1800). La frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz garantisce un’esperienza visiva senza precedenti, con colori vibranti e dettagli nitidi. Sia che tu stia lavorando su progetti creativi o guardando film, questo schermo è progettato per offrirti una qualità visiva cinematografica.

Dotato del potente processore Intel Core di 13a generazione, il Galaxy Book3 Pro offre prestazioni multi-core di livello superiore. Puoi affrontare le tue attività quotidiane e i carichi di lavoro più impegnativi con velocità incredibili. Non importa se stai elaborando dati complessi, creando contenuti multimediali o semplicemente navigando in rete, questo laptop è pronto a rispondere alle tue esigenze.

Il Galaxy Book3 Pro è progettato per la massima portabilità. Con un corpo in alluminio leggero che pesa poco meno di 1,2 kg, è perfetto per essere trasportato ovunque tu voglia andare. Inseriscilo nello zaino e sarai pronto per affrontare qualsiasi sfida lavorativa o avventura personale.

Questo laptop offre una serie di porte e connettività per soddisfare tutte le tue esigenze. Dispone di HDMI, USB-A, slot microSD e ben due porte Thunderbolt 4 per trasferimenti di file incredibilmente veloci fino a 40 Gbps, tutto senza la necessità di adattatori aggiuntivi. Inoltre, il touchpad più ampio offre un’esperienza di utilizzo ancora migliore.

Non farti sfuggire questa occasione d’oro di possedere un laptop di prestigio a un prezzo imbattibile. Il Samsung Galaxy Book3 Pro è pronto a offrirti prestazioni eccezionali, un display spettacolare e una portabilità senza pari.

Acquistalo ora su Amazon a soli 1299 euro, risparmiando ben 400 euro rispetto al prezzo originale di 1699 euro. Questa offerta è limitata nel tempo, quindi affrettati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.