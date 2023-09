Samsung Galaxy Book3 Pro: un notebook SUPER con 703 euro di sconto

Con Samsung Galaxy Book3 Pro hai la possibilità di scoprire un notebook davvero eccezionale. Leggero, elegante, potente e con un display da favola, oggi può essere tuo su Amazon con uno sconto semplicemente assurdo di 703 euro.

Il prezzo infatti è di 1096 contro i 1799 consigliati: una grandissima occasione pagabile anche a rate scegliendo il metodo di pagamento Cofidis.

Samsung Galaxy Book3 Pro in offerta su Amazon

Il notebook Samsung Galaxy Book3 Pro ha il sistema operativo Windows 11 Home, preinstallato e pronto all’uso. Il processore è un Intel Core i7 di 13ma generazione, un quad-core con otto thread che può raggiungere frequenze fino a 4,0 GHz. Con 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB, il notebook è in grado di gestire le attività più impegnative con facilità e fluidità.

Impressionante è lo schermo da 16 pollici Dynamic AMOLED 2X, dotato di una risoluzione in 3K a 2880 x 1800 pixel (16:10), 400 nit di luminosità, una frequenza di aggiornamento a 120 Hz e una copertura del colore DCI-P3 al 120%. Questo significa che puoi goderti i tuoi contenuti multimediali in alta definizione con una qualità visiva eccezionale.

Il design del notebook Samsung Galaxy Book3 Pro è ultra sottile e leggero, con un corpo in alluminio che pesa poco meno di 1,7 kg e uno spessore di soli 14,9 mm. Il colore è un elegante grafite che si adatta a qualsiasi ambiente. Il notebook ha anche un touchpad più ampio e diverse porte integrate, tra cui HDMI, USB-A, slot microSD e due porte Thunderbolt 4 per trasferimenti di file incredibilmente veloci a 40 Gbps. Non hai bisogno di nessun adattatore.

La batteria del notebook ti assicura una durata lunga e una ricarica rapida, con un caricabatterie leggero e compatto che funziona anche con gli altri dispositivi Galaxy. Puoi lavorare tutto il giorno ai tuoi progetti senza preoccuparti dell’autonomia. E se vuoi fare una pausa, puoi ascoltare la tua musica preferita con il sistema a quattro altoparlanti progettati in collaborazione con AKG e Dolby Atmos, per un suono immersivo e coinvolgente.

Il dispositivo vanta infine delle funzionalità intelligenti che ti rendono la vita più facile e professionale. La fotocamera grandangolare e i microfoni di alta qualità ti garantiscono un aspetto e un audio impeccabili in ogni videochiamata. Puoi anche attivare la modalità Studio, che ti offre l’AI Noise Cancelling avanzato, l’Auto Framing e gli effetti di sottofondo per personalizzare le tue videochiamate.

Insomma, il notebook Samsung Galaxy Book3 Pro con lo sconto Amazon è un’occasione da non perdere: un PC portatile potente, innovativo e divertente che ti offre tutto quello che ti serve per rendere la tua esperienza informatica migliore.

