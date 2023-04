Samsung Galaxy Book3: un super laptop con un super sconto

Per avere un laptop che ti offra prestazioni di livello superiore, design elegante e batteria a lunga durata devi assolutamente considerare la nuova offerta di Amazon.

Oggi puoi acquistare infatti il Samsung Galaxy Book3 a soli 1099 euro, con quasi 200 euro di sconto, spedizione Prime e possibilità di pagamento a rate.

Samsung Galaxy Book3: una scheda tecnica spaventosa

Samsung Galaxy Book3 è il laptop ideale per la tua produttività e il tuo intrattenimento grazie al processore Intel Core i7 di 13a generazione, che ti garantisce velocità e affidabilità per gestire al meglio il multitasking e i progetti più impegnativi. CPU affiancata da 16 GB di memoria RAM e 512 GB di spazio di archiviazione SSD NVMe PCIe Gen 4, per una fluidità e una reattività senza pari.

Sorprende il design leggero e sottile, con un corpo in alluminio che pesa meno di 1,6 kg e uno spessore di soli 15 mm. Puoi portarlo facilmente con te ovunque, grazie anche alla batteria da 54 Wh che ti assicura fino a 14 ore di autonomia. E se hai bisogno di una ricarica rapida, puoi usare il caricabatterie compatto che funziona anche con gli altri dispositivi Galaxy.

Samsung Galaxy Book3 si contraddistingue per un fantastico display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e tecnologia Dynamic AMOLED 2X, che ti regala immagini nitide e brillanti con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Puoi goderti i tuoi contenuti preferiti con una qualità eccezionale, grazie anche al sistema audio a due altoparlanti con Dolby Atmos, che ti offre un suono chiaro e profondo.

Questo portatile non ti delude nemmeno sulla connettività grazie alla sua vasta gamma di porte integrate, tra cui HDMI, slot microSD, porte USB-A e USB-C, per collegare facilmente i tuoi dispositivi e trasferire i tuoi file. Non hai bisogno di nessun adattatore. Inoltre, ha una fotocamera grandangolare da 720p con modalità Studio, che ti aiuta a migliorare le tue videochiamate con funzioni intelligenti come l’AI Noise Cancelling, l’Auto Framing e gli effetti di sottofondo.

Non perdere quindi questa occasione unica: acquista ora il Samsung Galaxy Book3 a soli 1099 euro su Amazon. Scopri il laptop che ti stupirà ogni giorno.

