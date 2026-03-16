Samsung Galaxy Book4 al minimo storico: è primavera su Amazon

È in sconto a soli 379 euro, nel momento in cui il prezzo dei computer sta aumentando in modo incontrollato per la crisi della RAM: a questa condizioni Samsung Galaxy Book4 è un must have. La promozione rimarrà online ancora per poco su Amazon, fino al termine della Festa delle Offerte di Primavera, evento che si concluderà a mezzanotte.

L’offerta di Amazon su Samsung Galaxy Book4

Adatto alla produttività quotidiana, ha in dotazione un display Full HD da 15,6 pollici di qualità elevata e circondato da cornici sottili. Ci sono poi il processore Intel Core 3 affiancato da 8 GB di RAM e da un SSD da 512 GB per l’archiviazione. A questo si aggiungono webcam con microfono, connettività Wi-Fi e Bluetooth, tante porte fisiche presenti sui lati e una batteria con autonomia elevata. A racchiudere il tutto è un telaio con spessore ridotto a 15,4 millimetri. Nella scheda tecnica del portatile puoi trovare tutti gli altri dettagli a proposito delle specifiche integrate e delle funzionalità supportate.

Al prezzo minimo storico di 379 euro, Samsung Galaxy Book4 è tra le migliori occasioni disponibili in questo momento sull’e-commerce. Il merito è del forte sconto applicato in automatico rispetto al listino ufficiale. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon con disponibilità immediata e consegna gratis direttamente a casa prevista già entro domani.

Ultime ore per la Festa delle Offerte di Primavera: l’evento sta per concludersi. Approfittane subito visitando la vetrina ufficiale per scoprire le occasioni più interessanti rimaste. Qui, come in questo caso, raccogliamo alcune delle migliori con una selezione tra tecnologia, dispositivi elettronici, casa intelligente e gaming.