 Samsung Galaxy Book4 al minimo storico: è primavera su Amazon
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Samsung Galaxy Book4 al minimo storico: è primavera su Amazon

Processore Intel Core e display Full HD da 15,6 pollici per Samsung Galaxy Book4: il portatile è al minimo storico per l'evento di Amazon.
Samsung Galaxy Book4 al minimo storico: è primavera su Amazon
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Processore Intel Core e display Full HD da 15,6 pollici per Samsung Galaxy Book4: il portatile è al minimo storico per l'evento di Amazon.

È in sconto a soli 379 euro, nel momento in cui il prezzo dei computer sta aumentando in modo incontrollato per la crisi della RAM: a questa condizioni Samsung Galaxy Book4 è un must have. La promozione rimarrà online ancora per poco su Amazon, fino al termine della Festa delle Offerte di Primavera, evento che si concluderà a mezzanotte.

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L’offerta di Amazon su Samsung Galaxy Book4

Adatto alla produttività quotidiana, ha in dotazione un display Full HD da 15,6 pollici di qualità elevata e circondato da cornici sottili. Ci sono poi il processore Intel Core 3 affiancato da 8 GB di RAM e da un SSD da 512 GB per l’archiviazione. A questo si aggiungono webcam con microfono, connettività Wi-Fi e Bluetooth, tante porte fisiche presenti sui lati e una batteria con autonomia elevata. A racchiudere il tutto è un telaio con spessore ridotto a 15,4 millimetri. Nella scheda tecnica del portatile puoi trovare tutti gli altri dettagli a proposito delle specifiche integrate e delle funzionalità supportate.

Le dimensioni del Samsung Galaxy Book4

Al prezzo minimo storico di 379 euro, Samsung Galaxy Book4 è tra le migliori occasioni disponibili in questo momento sull’e-commerce. Il merito è del forte sconto applicato in automatico rispetto al listino ufficiale. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon con disponibilità immediata e consegna gratis direttamente a casa prevista già entro domani.

Samsung Galaxy Book4, 3 anni di garanzia, Processore Intel Core 3, 8GB RAM, 512GB, Laptop 15.6

Samsung Galaxy Book4, 3 anni di garanzia, Processore Intel Core 3, 8GB RAM, 512GB, Laptop 15.6″ FHD LED Display, Windows 11 Home, Gray [Versione Italiana]

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Ultime ore per la Festa delle Offerte di Primavera: l’evento sta per concludersi. Approfittane subito visitando la vetrina ufficiale per scoprire le occasioni più interessanti rimaste. Qui, come in questo caso, raccogliamo alcune delle migliori con una selezione tra tecnologia, dispositivi elettronici, casa intelligente e gaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 mar 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
16 mar 2026
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