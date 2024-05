Samsung Galaxy Book4: risparmia 500 euro subito sul sito di MediaWorld

In casa MediaWorld non c’è solo la promozione Sottocosto. Tra le offerte più interessanti di oggi segnaliamo il maxi sconto di 500 euro sul nuovo Samsung Galaxy Book4: 300 euro di Supervalutazione garantita con SChange (a cui aggiungere la valutazione dell’usato classica), più altri 200 euro di voucher inserendo il codice 189989 a carrello, per un prezzo finale di 699 euro.

Galaxy Book4 è un notebook potente e leggero, progettato per la massima portabilità grazie a un peso inferiore a 1,6 kg. Ideale per gli studenti, con un processore di prima fascia come Intel Core 7 150U, figura oggi tra i migliori computer portatili premium della nuova generazione.

Samsung Galaxy Book4 in super offerta a 699 euro sul sito di MediaWorld

Per risparmiare 500 euro sul prezzo di 1.199 euro del Galaxy Book4 occorre procedere in questo modo. Prima di tutto, aggiungi al carrello il prodotto e nella sezione dedicata ai coupon inserisci il codice 189989: questo dà diritto a un voucher da 200 euro spendibile fino al 19 maggio.

Se hai un vecchio PC e intendi usufruire della Supervalutazione garantita di 300 euro grazie all’iniziativa SChange, anziché inserire il codice, scarica il PDF all’indirizzo che trovi qui sopra o qui sotto e portalo con te alla cassa quando completi il pagamento. Questo perché per usufruire del servizio di valutazione occorre selezionare Ritiro in negozio come modalità di consegna e Pagamento al ritiro in negozio come modalità di pagamento. La Supervalutazione garantita di 300 euro vale fino al prossimo 15 giugno.

Considerate le prestazioni offerte, la qualità costruttiva del prodotto e la completa integrazione con gli altri dispositivi del colosso coreano, il Samsung Galaxy Book4 viene considerato come una delle alternative più credibili al MacBook Air di Apple. E oggi, grazie all’offerta disponibile su questa pagina del sito MediaWorld, è possibile risparmiare sul prezzo consigliato la bellezza di 500 euro.