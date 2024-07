Samsung Galaxy Buds 3 Pro in ritardo: perché?

Presentati meno di un paio di settimane fa in occasione dell’evento Unpacked, insieme ai nuovi smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold6 e Z Flip6, gli auricolari wireless Samsung Galaxy Buds3 Pro hanno subìto uno slittamento per quanto riguarda le spedizioni e le consegne. Il motivo sarebbe da ricercare nella qualità delle parti in silicone.

Il ritardo degli auricolari wireless Samsung Galaxy Buds 3 Pro

Utilizzare il condizionale è d’obbligo, poiché l’unica dichiarazione in merito rilasciata dall’azienda (ad alcune testate d’oltreoceano, tra le quali figura Engadget) non include alcun riferimento diretto al problema riscontrato. La riportiamo di seguito in forma tradotta.

Ci sono state segnalazioni relative a un numero limitato di dispositivi Galaxy Buds3 Pro di prima produzione. Stiamo prendendo la questione molto sul serio e restiamo impegnati per soddisfare i più elevati standard di qualità dei nostri prodotti. Stiamo valutando e migliorando in modo urgente i nostri processi di controllo qualità. Per garantire che tutti i prodotti siano conformi ai nostri standard di qualità, abbiamo temporaneamente sospeso le spedizioni dei dispositivi Galaxy Buds3 Pro ai canali di distribuzione, per condurre una valutazione completa sul controllo qualità, prima che avvengano le spedizioni ai clienti.

Al momento, la pagina dedicata a Galaxy Buds 3 Pro sul sito ufficiale italiano di Samsung indica il prodotto in spedizione a partire dal 23 agosto 2024 (il modello Galaxy Buds3 risulta invece già disponibile), mentre Amazon lo indica come in uscita il 30 agosto 2024.

L’azienda ha inoltre comunicato che, chi ha già ricevuto gli auricolari wireless in questione e sta incontrando problemi, può mettersi in contatto con il servizio di assistenza.

Tra le caratteristiche integrate, presentate da Samsung come punti di forza del prodotto, ci sono le funzionalità di intelligenza artificiale legate a Galaxy AI. Dal punto di vista del design, spicca invece la presenza di luci LED con diverse modalità di illuminazione.