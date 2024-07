Samsung Galaxy Z Fold6 e Flip6: tutto sugli smartphone pieghevoli

Come atteso, l’evento Unpacked organizzato a Parigi ha visto la presentazione di Samsung Galaxy Z Fold6 e Samsung Galaxy Z Flip6. La nuova generazione degli smartphone pieghevoli proposti dal marchio è dunque ufficiale e porta con sé alcune novità degne di nota, non solo dal punto di vista delle specifiche tecniche.

Gli smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold6 e Z Flip6

Upgrade hardware a parte, questa volta il valore aggiunto è rappresentato dall’inclusione di funzionalità avanzate legate all’intelligenza artificiale. E non avrebbe potuto essere altrimenti, considerando il trend del momento. Galaxy AI è al centro dell’esperienza offerta agli utenti, con funzionalità come Assistente Note, Compositore, Selezione intelligente e Bozza su immagine che semplificano e/o velocizzano le operazioni quotidiane. C’è anche l’integrazione nativa di Google Gemini.

Dal punto di vista del design, aspetto fondamentale per i dispositivi di questa categoria, le ottimizzazioni introdotte li rendono i più sottili e leggeri di sempre per la famiglia Galaxy Z.

Samsung Galaxy Z Fold6: specifiche e prezzo

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche in dotazione a Galaxy Z Fold6. Il sistema operativo preinstallato al lancio è Android 14 con OneUI 6.1.1.

Display principale Infinity Flex da 7,6 pollici con pannello Dynamic AMOLED 2X, risoluzione 2160×1856 pixel e frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz;

display esterno da 6,3 pollici con pannello Dynamic AMOLED 2X, risoluzione 2376×968 pixel e frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz;

processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3;

12 GB di RAM;

256 GB, 512 GB o 1 TB di memoria interna;

tripla fotocamera posteriore da 12 megapixel (ultragrandangolare, f/2.2), 50 megapixel (grandangolare, f/1.8) e 10 megapixel (teleobiettivo, f/2.4);

fotocamera anteriore da 10 megapixel (f/2.2);

fotocamera sotto il display da 4 megapixel (f/1.8);

connettività 5G, LTE, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3;

sensore di impronte digitali laterale, supporto per due Nano SIM e Multi SIM;

batteria da 4.400 mAh con ricarica 0-50% in 30 minuti con adattatore da 25 W e cavo USB-C, supporto alla ricarica rapida;

resistenza all’acqua IP48;

dimensioni pari a 68,1×153,5×12,1 millimetri da chiuso e 132,6×153,5×5,6 millimetri da aperto, peso di 239 grammi.

Il prezzo al lancio è da top di gamma. Le colorazioni sono Pink, Navy e Silver Shadow. Queste le configurazioni previste per il mercato italiano.

Samsung Galaxy Z Flip6: specifiche e prezzo

Non cambia la dotazione software, né il processore, ma il form factor è ben diverso. Ecco le specifiche tecniche di Galaxy Z Flip6.

Display principale Infinity Flex da 6,7 pollici con pannello Dynamic AMOLED 2X, risoluzione 2640×1080 pixel e frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz;

display esterno da 3,4 pollici con pannello Super AMOLED, risoluzione 720×748 pixel e frequenza di aggiornamento da 60 Hz;

processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3;

12 GB di RAM;

256 GB o 512 GB di memoria interna;

doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel (ultragrandangolare, f/2.2) e 50 megapixel (grandangolare, f/1.8);

fotocamera anteriore da 10 megapixel (f/2.2);

connettività 5G, LTE, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3;

sensore di impronte digitali laterale, supporto per due Nano SIM e Multi SIM;

batteria da 4.000 mAh con ricarica 0-50% in 30 minuti con adattatore da 25 W e cavo USB-C, supporto alla ricarica wireless;

resistenza all’acqua IP48;

dimensioni pari a 71,9×85,1×14,9 millimetri da chiuso e 71,9×165,1×6,9 millimetri da aperto, peso di 187 grammi.

Di seguito i prezzi per le due versioni previste, con differenti tagli di memoria. In questo caso, ci sono più colorazioni: Silver Shadow, Yellow, Blue e Mint.

La disponibilità è immediata. C’è anche una promozione: acquistando uno dei due nuovi smartphone pieghevoli sullo store ufficiale, fino al 23 luglio (incluso), Samsung riconosce una super valutazione del dispositivo usato, per un massimo di 780 euro, proponendo inoltre 100 euro di sconto a carrello e, in più, 12 mesi di protezione gratuita Care+ per i danni accidentali.