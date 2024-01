Samsung Galaxy Buds FE: Minimo Storico per questi auricolari top

Solo su Amazon acquisti i Samsung Galaxy Buds FE a soli 59 euro, invece di 109 euro. Uno sconto pazzesco che segna il minimo storico per questi auricolari estremamente interessanti e dall’audio top. Tra l’altro, se sei un cliente Prime, hai anche la consegna gratuita e veloce direttamente a casa tua o all’indirizzo indicato in fase di ordine. Non perdere tempo. Stanno andando a ruba perciò non garantiamo che questa offerta rimanga disponibile ancora per molto.

Samsung Galaxy Buds FE: ANC, fit ergonomico e 3 microfoni

Gli Auricolari Samsung Galaxy Buds Fe sono stati realizzati con un design ergonomico e compatto. In questo modo hai un maggiore comfort e una migliore vestibilità, indispensabile per un ottimo ascolto. Grazie alla tecnologia ANC tutti i rumori vengono eliminati in chiamate. Inoltre, i 3 microfoni lavorano in maniera sinergica per rendere tutto ancora più chiaro. I bassi sono profondi e gli alti cristallini. Con un’autonomia di 30 ore, li porti sempre con te senza preoccupazioni.

Acquistali subito a soli 59 euro, invece di 109 euro. L’offerta è valida con tutti i clienti Prime. Se ancora non ti sei iscritto al servizio puoi farlo attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.