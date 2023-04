Samsung Galaxy Buds Live: FUORITUTTO Amazon, risparmi il 70%

Se stai cercando degli auricolari bluetooth di qualità e design, Amazon ha deciso di farti un regalo anticipato di Pasqua.

Il popolare colosso dell’e-Commerce ti permette di acquistare i Samsung Galaxy Buds Live a soli 49,99 euro con uno sconto clamoroso del 70%. Paghi solo un terzo del prezzo di listino di 169 euro per un prodotto di altissima qualità.

Samsung Galaxy Buds Live: irrinunciabili a questo prezzo

I Samsung Galaxy Buds Live sono degli auricolari bluetooth che ti offrono un’esperienza sonora unica e confortevole. Hanno un design Open-type senza cuscinetti In-Ear che si adattano perfettamente al tuo orecchio e ti fanno sentire come se stessi ascoltando dal vivo. Le prese d’aria riducono inoltre la sensazione di avere le orecchie tappate.

Con la cancellazione attiva del rumore puoi eliminare i rumori esterni e concentrarti solo su ciò che stai ascoltando. L’ANC permette il passaggio delle frequenze alte, come il suono della voce umana, per non perdere nessuna conversazione importante.

I 3 microfoni e l’accelerometro (VPU) migliorano la qualità della voce durante le chiamate. L’accelerometro filtra i rumori esterni e si concentra sulla tua voce, rendendola chiara e nitida.

La profondità dei bassi è migliorata grazie allo speaker da 12 mm e a un canale dedicato alle basse frequenze. Galaxy Buds Live sono ottimizzati per la musica con tanti bassi, per farti sentire ogni vibrazione.

Con la batteria da 60mAh per auricolare e 472mAh nella custodia, i Galaxy Buds Live ti accompagnano per tutta la giornata. E con 5 minuti di ricarica avrai un’altra ora di riproduzione musicale. Puoi ricaricare Galaxy Buds Live su qualsiasi caricabatterie wireless Qi o anche tramite la Condivisione di Ricarica Rapida direttamente sul retro del tuo smartphone Galaxy.

Insomma, sei ancora qui? Acquista subito i Samsung Galaxy Buds Live su Amazon con questo incredibile 70% di sconto e ricevili subito domani con la spedizione Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.