Samsung Galaxy Buds Live: sconto ASSURDO del 71%

Immergiti in un’esperienza sonora senza pari con gli auricolari Samsung Galaxy Buds Live, ora disponibili su Amazon con uno sconto pazzesco del 71%. Questi auricolari eleganti e iconici sono progettati per offrirti il massimo comfort durante tutto il giorno, insieme a un suono superiore che ti farà perdere nei ricchi bassi e nelle chiare melodie. Approfitta subito di questo affare e acquistali al prezzo stracciato di soli 49,00 euro.

Samsung Galaxy Buds Live: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

I Galaxy Buds Live utilizzano la tecnologia AKG, vincitrice di un Grammy Award, e presentano la cancellazione attiva del rumore, che soffoca le distrazioni esterne e ti consente di immergerti completamente nella tua musica preferita. Basta indossarli per cancellare le chiacchiere indesiderate e concentrarti su ciò che conta di più: la tua musica.

Con una batteria che dura fino a 21 ore e la ricarica wireless rapida, i Galaxy Buds Live ti garantiscono più musica e meno attesa. Grazie alla tecnologia touch, puoi mettere in pausa, riprodurre o saltare le tracce con un semplice tocco. Inoltre, puoi accoppiarli facilmente al tuo Galaxy Watch3 per controllare le tue playlist direttamente dal polso.

Questi auricolari sono anche progettati per le chiamate cristalline. Dotati di tre microfoni, di cui due esterni per bloccare il rumore ambientale, catturano solo la tua voce, garantendo chiamate nitide anche in ambienti rumorosi.

Con dimensioni compatte (27.3 x 16.5 x 14.9 mm per gli auricolari e 50.2 x 50.0 x 27.8 mm per la custodia), i Galaxy Buds Live sono facili da trasportare ovunque tu vada, garantendo un’esperienza audio di alta qualità sempre a portata di mano.

Non perdere l’opportunità di aggiudicarti gli auricolari Samsung Galaxy Buds Live a un prezzo incredibile di soli 49,00 euro. Affrettati su Amazon e immergiti nel mondo della musica con stile e comfort grazie a questa imperdibile offerta. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.