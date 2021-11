Samsung Galaxy Buds+: qualità AKG ad un prezzo eccezionale

Se cerchi un buon paio di auricolari Bluetooth, versatili e con una qualità audio al top della categoria, il Black Friday di Amazon propone un’ottima soluzione. Stiamo parlando delle Samsung Galaxy Buds+, tra le migliori cuffie mai prodotte dall’azienda per delle peculiarità davvero interessanti disponibili su Amazon a soli 119,90 euro per la variante bianca.

Samsung Galaxy Buds+: caratteristiche tecniche

Si tratta di auricolari dal design piuttosto compatto e, soprattutto, leggero che garantisce un confort assoluto. Sono di auricolari in-ear estremamente comodiche si avvalgono solo del canale uditivo per sostenersi. La qualità sonora è garantita da AKG, marchio storico nel settore del suono ad alta fedeltà, che garantisce un bilanciamento ed un’equalizzazione ottimale. Le cuffie possiedono bassi profondi e potenti, ma che non intaccano le frequenze medie e alte per una sonorità bilanciata e dettagliata, con l’inconfondibile timbro AKG. Ottimi i microfoni, tre per ogni auricolare di cui 1 esterno e 2 interni, che forniscono una voce chiara e cristallina con una performante cancellazione del rumore. Si tratta di una delle migliori coppie di auricolari disponibili attualmente sul mercato dal punto di vista della qualità del suono.

I comandi sono touch, grazie ad una parete sensibile al tocco estremamente precisa e reattiva. Da qui è possibile gestire le tracce, le chiamate, il volume e gli assistenti vocali. Molto interessante la modalità gaming che riduce drasticamente la latenza in modo da fornire una sincronia perfetta tra ciò che viene visualizzato a schermo e l’audio in cuffia. Gli auricolari, da soli, forniscono fino a ben 11 ore di ascolto, uno dei valori più alti del mercato per questo tipo di dispositivo. Inoltre, la custodia di ricarica fornisce altre 11 ore per un'autonomia complessiva di 22 ore. Questa è ricaricabile sia tramite cavo USB Type-C che wireless con una qualsiasi base di ricarica Qi. Incredibile la soluzione per la ricarica rapida che in soli 3 minuti fornisce un’ora di ascolto.

Grazie ad uno sconto del 20%, le Samsung Galaxy Buds+ possono essere acquistate su Amazon a soli 119,90 euro per la versione bianca. Naturalmente si tratta di offerte fino ad esaurimento scorte, ragione per cui meglio fare in fretta.