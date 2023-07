Samsung Galaxy Buds2 Pro: Amazon sgancia il super sconto (-41%)

Vuoi degli auricolari Bluetooth di alta qualità a un prezzo imperdibile? La tua occasione migliore è su Amazon per i Samsung Galaxy Buds2 Pro.

Con uno sconto del 41%, puoi portarti a casa queste straordinarie cuffie wireless a soli 134,99 euro invece di 229. Preparati a vivere un’esperienza di ascolto senza precedenti con le caratteristiche rivoluzionarie di queste cuffie in-ear.

Samsung Galaxy Buds2 Pro: tanta qualità e comfort

La qualità del suono delle Samsung Galaxy Buds2 Pro ti stupirà fin dal primo istante. Ogni nota è riprodotta con una nitidezza mai sentita prima, grazie all’audio Hi-Fi a 24 bit. Ti immergerai completamente nella tua musica, godendo di un suono cristallino e coinvolgente proveniente dal tuo dispositivo preferito. Lasciati trasportare dalle melodie, sapendo che stai ascoltando il suono nella sua forma più autentica.

Con la cancellazione attiva del rumore, i Samsung Galaxy Buds2 Pro ti isoleranno completamente dal mondo esterno. I tre microfoni con SNR elevato tracciano ed eliminano efficacemente il rumore circostante, inclusi suoni sottili come quello del vento. Sarai libero di concentrarti solo sulla tua musica o le tue chiamate, immergendoti completamente nell’esperienza audio.

Una caratteristica davvero innovativa dei Samsung Galaxy Buds2 Pro è il Voice Detect. Quando avvii una conversazione, la funzione Voice Detect spegnerà automaticamente l’ANC e attiverà il suono ambientale, permettendoti di ascoltare chiaramente la conversazione senza dover rimuovere le cuffie. Questo ti darà maggiore comodità e praticità, consentendoti di passare senza sforzo dalla tua musica al dialogo.

Con l’audio a 360°, le tue esperienze di ascolto raggiungeranno un livello completamente nuovo. Gli algoritmi 360 Audio Intelligent con il multicanale Direct e la funzione Dolby Head Tracking sincronizzeranno il suono con ogni tuo movimento, creando un’esperienza di ascolto coinvolgente e avvolgente. Sarà come se fossi al centro di un concerto o immerso in un film, per un coinvolgimento totale.

La Samsung ha dedicato particolare attenzione al comfort con i Galaxy Buds2 Pro. Gli auricolari sono stati progettati per adattarsi perfettamente all’orecchio, grazie a una riduzione del 15% delle dimensioni rispetto ai modelli precedenti. La tecnologia delle cuffie ANC si adatta al vento per ridurre la pressione sul canale uditivo, minimizzando il rumore e garantendoti la migliore esperienza di ascolto, anche durante utilizzi prolungati.

Ordinali subito e vivi un’esperienza audio straordinaria, godendo della qualità del suono, della cancellazione del rumore, del Voice Detect e dell’audio a 360°. Aggiungi i Galaxy Buds2 Pro al tuo carrello, perché questa offerta è a tempo limitato. Rendi la tua esperienza di ascolto unica e sorprendente con i Samsung Galaxy Buds2 Pro a soli 134,99 euro invece di 229.

