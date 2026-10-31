Samsung Galaxy Buds3 FE: cuffiette Bluetooth straordinarie senza compromessi

Oggi puoi avere delle ottime cuffiette Bluetooth con audio eccellente, una straordinaria comodità e una batteria degna di nota a un prezzo niente male. Stiamo parlando delle mitiche Samsung Galaxy Buds3 FE che ora su Amazon puoi acquistare a 69,99 euro, invece che 149 euro.

Sul prezzo di partenza indicato da Amazon c’è uno sconto notevole del 53% che ti consente di risparmiare la bellezza di 79 euro sul totale. Non è chiaramente un’occasione da farsi scappare. Inoltre hai la possibilità di acquistarle subito e pagarle in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

Samsung Galaxy Buds3 FE: oggi un super affare

Le Samsung Galaxy Buds3 FE hanno un design confortevole con inserti in silicone morbido per un ancoraggio perfetto senza dare fastidio alle orecchie. Sono impermeabili e resistenti alla polvere con certificazione di grado IP54, per cui le puoi usare tranquillamente quando svolgi attività sportive. Con i comandi posti sugli auricolari potrai facilmente gestire le tracci musicali, il volume e le chiamate. E puoi comunicare direttamente con Gemini senza usare le mani. L’audio è ben bilanciato a gode di bassi corposi e di alti e medi ben definiti. Inoltre con la cancellazione attiva del rumore puoi fare chiamate e ascoltare musica anche in posti affollati e rumorosi senza distrazioni fastidiose.

Puoi collegarle in modalità Bluetooth a due dispositivi in contemporanea senza doverle associarle e dissociare in continuazione e garantiscono anche una bassissima latenza. Ultima cosa, non meno importante, hanno una durata della batteria di ben 6 ore con una singola ricarica e 24 ore con la custodia e ANC attivo.

Indubbiamente una promozione da non perdere. Per cui, prima che sparisca, vai su Amazon e acquista le tue Samsung Galaxy Buds3 FE a 69,99 euro, invece che 149 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.