Samsung Galaxy Chromebook Go a soli 178€ è il laptop che devi comprare

Samsung Galaxy Chromebook GO è la soluzione ideale per avere un laptop economico a pronta disposizione. Semplice, completo di tutto e con sistema operativo Chrome OS che rende l’utilizzo ancora più naturale e fluido. Ovviamente puoi farci di tutto e di più: navigare online, guardare contenuti in streaming, lavorare sui tuoi programmi di utilità e così via. Mettilo nel carrello con soli 178,99 euro su Amazon grazie allo sconto dell’11% che rende il prezzo un vero affare. Risparmia all’istante e realizza le tue necessità.

Compatto e portatile nel vero senso della parola. Con uno spessore che non raggiunge i 16 millimetri, il Samsung Galaxy Chromebook Go è un dispositivo che ti segue ovunque tu vada. Infilalo in borsa o nello zaino e usalo in ufficio, università o più semplicemente nel tempo libero. Disponibile in colorazione argento, il prodotto è ideale se vuoi un’alternativa allo smartphone che sia funzionale anche se economica. Naturalmente stiamo parlando della versione italiana, dunque anche la tastiera offre un layout QWERTY italiano completa di tutto e un ampio trackpad per muoverti all’interno del sistema.

Il display da 14 pollici è bello ampio e in risoluzione Full HD per goderti ogni dettaglio al meglio. Altra caratteristica vincente è l’apertura a 180° con cui puoi orientare lo schermo a piacimento ma non temere, ciò non rende il dispositivo fragile. La struttura è realizzata con materiali di qualità, robusta e resistente per metterlo alla prova in qualsiasi occasione. Il processore Intel unito al sistema Chrome OS rende il Chromebook un prodotto affidabile e dotato altresì di una batteria con 12 ore di autonomia. Ciò significa che puoi uscire di casa senza portare il caricatore con te.

A soli 178,99 euro su Amazon, il Samsung Galaxy Chromebook Go è il prodotto da acquistare se vuoi un laptop ottimo a prezzo irrisorio. Sfrutta lo sconto in corso e aggiungilo al carrello subito.