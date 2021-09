Il Galaxy Chromebook Go LTE di Samsung con 50€ di sconto

Si chiama Samsung Galaxy Chromebook Go LTE e come si può facilmente intuire è un laptop dotato di modulo per la connettività in movimento, così da poter lavorare o seguire le lezioni online anche lontani dall'ufficio o da casa. Oggi è possibile acquistarlo approfittando di uno sconto di 50 euro sul prezzo di listino proposto da Amazon.

Samsung Galaxy Chromebook Go LTE: l'occasione è su Amazon

A livello di specifiche tecniche integra un display da 14 pollici con risoluzione HD, processore ‎Intel Celeron N4500, GPU dedicata, 4 GB di RAM, memoria interna da 64 GB per lo storage, webcam con microfono, altoparlanti AKG di alta qualità, Bluetooth, WiFi e una batteria che assicura un'autonomia elevata. Nell'immagine qui sotto le porte di connessioni presenti sulla scocca. Per tutti gli altri dettagli è possibile far riferimento alla scheda del prodotto.

Lato software, il sistema operativo preinstallato è Chrome OS, costantemente aggiornato da Google con patch di sicurezza e nuove funzionalità, capace tra le altre cose di supportare l'esecuzione delle applicazioni Android scaricate direttamente da Play Store. Tutto questo nel design elegante e sottile che caratterizza Samsung Galaxy Chromebook Go LTE: oggi può essere tuo al prezzo di soli 399 euro invece di 449 euro come da listino, con spedizione gratuita e immediata.