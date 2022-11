Samsung Galaxy Chromebook: il prezzo è crollato su Amazon

Una delle occasioni Amazon del giorno è indubbiamente su questo Samsung Galaxy Chromebook Go: il prezzo, in offerta, è di 189 euro contro i 399 di listino. Se lo aggiungi al carrello adesso e completi l’ordine, potrai riceverlo a casa nel giro di pochi giorni.

Samsung Galaxy Chromebook in offerta: veloce, sicuro e perfetto per il lavoro e lo studio

Il Samsung Galaxy Chromebook Go è un portatile sottile e leggero ideale per gli studenti sempre in movimento, ma anche se hai necessità di svolgere molto lavoro da remoto. Il PC è stato progettato per essere facilmente trasportabile, con una cerniera che ruota fino a 180° per regalarti quando vuoi un’esperienza ancora più completa per lo studio e l’intrattenimento.

Solido, resistente agli urti e robusto, questo chromebook ha una carica che dura per tutto il giorno e ti permette di affrontare una giornata senza il timore di restare a secco. Completo di porte, incluse USB Tipo-C, USB 3.2, scheda SIM, jack per le cuffie e slot per l’espansione della memoria, si connette facilmente ai dispositivi che preferisci.

Con display da 14 pollici Full HD, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria eMMC e connessione immediata con l’intera suite Google, grazie al sistema operativo Chrome OS, è un dispositivo a cui non manca niente per gli obiettivi che si propone. Specialmente a questo incredibile prezzo di 189 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.