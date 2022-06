Samsung Galaxy M13, che sorpresa: è già in offerta a 179€ su Amazon

Samsung Galaxy M13 è uno smartphone Android low-cost arrivato veramente da poco, ma che da oggi puoi acquistare subito in offerta su Amazon. Il popolare eCommerce ce lo propone infatti al prezzo eccezionale di 179,90€: e parliamo del modello migliore, con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Venduto e spedito da Amazon, se sei un abbonato Prime ti arriverà a casa già domani. Ti consigliamo candidamente di approfittarne, perché trattandosi di una novità assoluta potrebbe terminare nel giro di poche ore.

Samsung Galaxy M13: lo smartphone Android low-cost dalle prestazioni inaspettate

Considerata la sua fascia di prezzo, la scheda tecnica di Samsung Galaxy M13 è quasi sorprendente. Il primo dettaglio che emerge all’occhio è certamente il suo immenso e splendido display Infinity-V da 6.6 pollici e tecnologia FHD+ per immagini nitide, definite e chiare come non mai.

Grazie ai 6GB di RAM e al processore octa core hai prestazioni invidiabili per la categoria di appartenenza: una potenza utile per gestire anche la tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, affiancata dall’ultra-grandangolare e all’obiettivo di profondità per scatti al massimo dettaglio possibile.

Il tutto è contenuto in una scocca dal design elegante, dai bordi morbidi e arrotondati e un telaio centrale che ospita la fotocamera dal look minimal. La batteria da 5000mAh ti accompagna per tutta la giornata, senza lasciarti a secco neanche con l’uso più intenso.

Non ti rimane dunque di approfittare di questa offerta eccezionale. Il nuovo Samsung Galaxy M13 è tuo a soli 179,90€ nel modello da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Un piccolo prezzo per un grande smartphone, economico, ma al contempo decisamente performante.

