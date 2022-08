Samsung Galaxy Note 8 migliora il GPS con un nuovo aggiornamento

Samsung ha confermato di aver distribuito un nuovo aggiornamento per Galaxy Note 8. L’update, in fase di rollout in diversi paesi, punta a migliorare la stabilità del GPS oltre a garantire bugfix per incrementare la stabilità del sistema.

La distribuzione dell’aggiornamento include mercati come Spagna, Regno Unito, Irlanda, Ungheria, Bosnia, Francia, Italia, Portogallo, Germania, Austria, Romania, Svizzera, Cipro, Grecia, Olanda, Repubblica Ceca, Belgio, Sud Africa, Serbia e Australia.

Samsung Galaxy Note 8: si aggiorna anche il vecchio smartphone

L’update aggiorna il software di sistema di Samsung Galaxy Note 8 alla versione N950FXXUGDVG5 e similmente alle recenti distribuzioni per Galaxy S7 e Galaxy S8 non include l’ultima patch di sicurezza.

L’obiettivo, come si legge dal changelog ufficiale, è principalmente quello di migliorare la stabilità GPS. Se possiedi lo smartphone e hai riscontrato alcuni problemi in tal senso dovresti dunque sperimentare un sensibile miglioramento, soprattutto nelle situazioni più difficili. Tra le altre cose, la nota diffusa da Samsung parla di generali correzioni e incrementi alle prestazioni del sistema, senza scendere tuttavia nel dettaglio.

Come si diceva in apertura, l’aggiornamento è attualmente in fase di rollout. Puoi verificare se è già disponibile per il tuo dispositivo direttamente dal menu “Impostazioni” e successivamente su “Aggiornamenti di sistema”.

