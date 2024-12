Samsung Galaxy Ring: in arrivo due nuove taglie

A quanto pare, il Samsung Galaxy Ring sarà presto disponibile in due nuove taglie. Lo si evince dalla recente consultazione della pagina di supporto ufficiale di Samsung.

Samsung Galaxy Ring sarà disponibile in due nuove taglie

All’inizio di quest’anno, il colosso sudcoreano ha lanciato il Samsung Galaxy Ring sul mercato globale. Il dispositivo ha rapidamente attirato l’attenzione, grazie alla funzione legate alla salute offerte in un form factor ridotto. Lo smart ring viene offerto nelle taglie da 5 a 13, ma gli utenti con una dimensione delle dita superiore non hanno alcuna opzione. In base a quanto emerso nelle scorse ore, però, lo scenario potrebbe ambiare presto.

Come anticipato, la pagina di supporto ufficiale Samsung in Regno Unito e Svizzera rivela che gli anelli verranno forniti con i numeri di modello SM-Q514 e SM-Q515, rispettivamente per la taglia 14 e la taglia 15. Sfortunatamente, a parte il numero di modello, le pagine di supporto non rivelano molto.

Secondo quanto riferito, le pagine di supporto per le due nuove dimensioni del Samsung Galaxy Ring sono state individuate anche sulle pagine di supporto dell’azienda in Canada, Emirati Arabi Uniti, Francia, Nuova Zelanda, Repubblica Ceca, Irlanda e Australia. In precedenza, i numeri di modello delle nuove dimensioni erano stati scovati nelle certificazioni Nemko e TDRA ed erano associati al soprannome Galaxy Ring.

Non vi sono informazioni ufficiali in merito a quando arriveranno le nuove taglie, ma presumibilmente potrebbero essere rese disponibili a gennaio, magari in occasione del futuro evento Unpacked durante cui saranno tolti i veli ai Galaxy S25.