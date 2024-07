Arriva Galaxy Ring, l'anello smart secondo Samsung

Si è discusso molto del Samsung Galaxy Ring negli ultimi mesi, dalla presentazione iniziale di gennaio in poi. L’anello smart ha fatto la sua ennesima comparsa oggi sul palco dell’evento Unpacked, lo stesso che ha tolto i veli a Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip, Galaxy Watch Ultra e Galaxy Watch7.

Samsung Galaxy Ring: concentrato hi-tech in 3 grammi

Per il marchio, si tratta di un dispositivo indossabile pensato in modo da offrire un approccio semplice al benessere quotidiano . Niente display, né ricariche da eseguire una volta al giorno, con un form factor più piccolo e discreto, soprattutto leggero (tra i 2,3 e i 3 grammi in totale, a seconda della taglia).

A caratterizzare il design sono una superficie concava e la resistenza all’acqua fino a 10 ATM che permette di non toglierlo mai. Ogni componente è racchiusa in una scocca con finitura in titanio di grado 5.

Questo senza dover rinunciare al monitoraggio dei parametri biometrici 24/7: dall’analisi del battito cardiaco a quello di frequenza respiratoria, sonno e ciclo mestruale mediante rilevamento della temperatura cutanea. I dati raccolti sono integrati in Samsung Health, senza richiedere alcun abbonamento, con rapporti personalizzati generati dall’intelligenza artificiale di Galaxy AI.

Salute a parte, tra le altre funzionalità che vale la pena citare ci sono i cosiddetti Gesti per utilizzarlo come controller a distanza, ad esempio, per scattare fotografie con lo smartphone.

A livello di specifiche tecniche integra l’unità Nordic MCU, 8 MB di memoria e una batteria con autonomia fino a sette giorni ricaricabile completamente in 80 minuti, da eseguire con l’apposita custodia in dotazione.

Samsung Galaxy Ring sarà disponibile in nove taglie (dalla 5 alla 13). È in preordine a partire da oggi al prezzo di 399 dollari in alcuni mercati selezionati (l’Italia non rientra tra questi), mentre il lancio ufficiale è pianificato per il 24 luglio. Sono tre le colorazioni annunciate: Titanium Black, Titanium Silver e Titanium Gold.