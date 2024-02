MWC 2024: Samsung svela il Galaxy Ring

Era stato mostrato brevemente durante l’evento Unpacked di gennaio. Samsung ha svelato al Mobile World Congress 2024 di Barcellona maggiori informazioni sul Galaxy Ring, un nuovo dispositivo indossabile che farà parte della piattaforma Health. L’annuncio ufficiale è previsto nel secondo semestre, probabilmente durante il secondo Unpacked riservato ai Galaxy Z Fold6 e Z Flip6.

Samsung Galaxy Ring

A differenza di uno smartwatch, il Galaxy Ring è pensato per essere indossato 24 ore su 24. Offrirà tutte le tradizionali funzionalità di un fitness tracker, come il monitoraggio dei battiti cardiaci, del sonno e del livello di stress. Samsung ha comunicato che il dispositivo supporterà Galaxy AI.

Il produttore coreano non ha svelato le specifiche hardware. Al MWC 2024 di Barcellona sono stati mostrati diversi prototipi (non funzionanti) in tre colori (nero, argento e oro) e nove misure (da 5 a 13, corrispondenti ad una circonferenza da 49 a 70 millimetri). La forma è leggermente concava.

Oltre ai sensori per il monitoraggio della salute ci sono anche quelli per il tracciamento dei movimenti e della respirazione. In pratica sarà il diretto concorrente dello Oura Ring. Il collegamento con lo smartphone avviene tramite Bluetooth. Il Galaxy Ring supporterà la nuova metrica My Vitality Score che verrà aggiunta all’app Health.

È stata sviluppata dalla University of Georgia e considera quattro fattori: sonno, attività, frequenza cardiaca a riposo e variabilità della frequenza cardiaca. Sarà supportata anche dai Galaxy Watch, ma richiederà un Galaxy S24. Tutti i dettagli dovrebbero essere annunciati durante l’evento Unpacked riservato ai nuovi smartphone pieghevoli (probabilmente a fine luglio).