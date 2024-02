Galaxy Ring di Samsung in arrivo tra luglio e dicembre 2024

Samsung ha presentato il suo primo anello smart, il Galaxy Ring, durante la conferenza Galaxy S24 Unpacked del mese scorso. Il dispositivo ha un design elegante e minimalista, ma non sono stati rivelati molti altri dettagli.

Il Galaxy Ring sarà un anello smart che rileverà vari aspetti del benessere dell’utente, come la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna, i livelli di stress e la qualità del sonno. Il dispositivo utilizzerà una tecnologia avanzata di sensori per misurare questi parametri e sincronizzarli con il telefono.

Quando sarà disponibile il Galaxy Ring?

Secondo un post su LinkedIn di Daniel Seung, responsabile globale del settore B2B Wearable/IoT/Accessory di Samsung Electronics, l’azienda prevede di lanciare il “nuovo prodotto indossabile per la salute e il benessere nella seconda metà” del 2024. Ciò significa che il Galaxy Ring potrebbe essere lanciato tra luglio e dicembre di quest’anno.

Tuttavia, Samsung non ha ancora confermato l’esatta data di lancio o il prezzo del Galaxy Ring. È possibile che l’azienda riveli ulteriori dettagli al suo prossimo evento Unpacked, che di solito si svolge nel terzo trimestre dell’anno. In quell’occasione, Samsung dovrebbe annunciare anche altri dispositivi, come il Galaxy Watch 7 e i telefoni pieghevoli Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6.

Cosa aspettarsi dal Galaxy Ring?

Il Galaxy Ring potrebbe offrire un modo più discreto e comodo per monitorare la salute e la forma fisica, senza bisogno di uno schermo o di un orologio. Il dispositivo potrebbe inoltre integrarsi con altri prodotti e servizi Samsung, come Bixby, Samsung Health e SmartThings. In effetti, ancor prima del lancio ufficiale, Samsung ha già aggiornato una delle sue app per supportare l’anello connesso.