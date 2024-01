Non solo S24: c'è anche Samsung Galaxy Ring

L’evento Unpacked di Samsung organizzato questa settimana è stato dedicato alla presentazione dei nuovi Galaxy S24, ma ai più attenti non è sfuggito, in chiusura, un accenno a quello che sarà il prossimo dispositivo indossabile del brand: Galaxy Ring. Come si può intuire già dal nome, sarà un anello smart.

Galaxy Ring, il nuovo indossabile di Samsung

Sappiamo che si tratta di un progetto legato a Health, la piattaforma del gruppo sudcoreano dedicata alla salute e al benessere. Tutto ciò che è noto, a livello di design, arriva invece dalla breve clip mostrata sul palco, da cui abbiamo estratto l’immagine di apertura. È visibile nel filmato qui sotto a 1:11:10. Nella parte interna sono presenti i sensori che si occuperanno di rilevare il battito cardiaco e altri parametri biometrici, trasmettendoli poi ovviamente in modalità wireless.

Non ci sono conferme in merito al lancio di Galaxy Ring né al suo possibile prezzo o alle specifiche integrate. Considerando la sua comparsa sul palco dell’evento Unpacked, non è da escludere un debutto già nel corso di quest’anno. Non resta che attendere aggiornamenti ufficiali, direttamente da Samsung.

Dell’anello smart abbiamo già scritto in più occasioni su queste pagine, fin dalla comparsa delle prime indiscrezioni in merito risalenti a quasi un anno fa, all’epoca della registrazione del marchio. L’idea, va detto, non è del tutto inedita. Altre realtà ci hanno già provato, molto spesso con sperimentazioni mai giunte sul mercato. Facendo un salto indietro fino al 2011, richiamiamo alla mente Nenya, dispositivo da portare proprio al dito realizzato dai ricercatori di Nokia e in grado di interagire con lo smartphone tramite Bluetooth.

