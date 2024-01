Galaxy S24 già in offerta: dove comprarlo al miglior prezzo

Tutti i modelli di Samsung Galaxy S24 sono già in sconto durante il preordine. Per chi vuol comprare al miglior prezzo il nuovo smartphone top di gamma, in una delle sue tre versioni (S24, S24+ e S24 Ultra), questo è il momento giusto. Qui è dove segnaliamo tre store su cui effettuare l’acquisto, così che ognuno possa scegliere quello che preferisce.

Dove comprare al miglior prezzo i nuovi Galaxy S24

I negozi online in questione sono Amazon, MediaWorld e quello ufficiale del brand. Offrono diverse promozioni, in alcuni casi tagliando il prezzo di listino, in altri passando dal ritiro dell’usato o dall’inserimento di un voucher. Sull’e-commerce di Samsung, ad esempio, è possibile trovare le colorazioni esclusive mostrate qui sotto: Titanium Blue, Titanium Green e Titanium Orange.

Galaxy S24 al miglior prezzo su Amazon

Partiamo da Amazon che già propone tutti i modelli in sconto durante la fase di preordine, offrendo inoltre la prenotazione al prezzo minimo garantito. Grazie a questa possibilità, chi sceglie di acquistarlo subito può contare sulla certezza che, in caso di ulteriori riduzioni della spesa da qui all’uscita del 24 gennaio, la spesa addebitata al pagamento sarà quella più bassa.

Samsung Galaxy S24 (256 GB) a 929 euro invece 989 euro;

Samsung Galaxy S24+ (512 GB) a 1.189 euro invece di 1.309 euro;

Samsung Galaxy S24 Ultra (512 GB) a 1.499 euro invece di 1.619 euro;

Samsung Galaxy S24 Ultra (1 TB) a 1.619 euro invece di 1.859 euro.

Galaxy S24 al miglior prezzo su MediaWorld

La promozione è in corso anche sullo store online di MediaWorld, dove per alcuni giorni è possibile comprare Galaxy S24 nella versione da 256 GB in sconto a 929 euro, di fatto il prezzo fissato per quella da 128 GB. Analogamente, il modello da 512 GB è in offerta e costa come quello con la metà della memoria interna (da listino).

La catena propone inoltre una supervalutazione garantita su uno smartphone usato, permettendo così di risparmiare fino ad altri 100 euro. Consultare il regolamento per saperne di più.

Galaxy S24 al miglior prezzo su Samsung Store

Anche lo store ufficiale del brand propone un’offerta lancio. È quella che permette di acquistare da soli 829 euro il modello più evoluto, Galaxy S24 Ultra, sfruttando l’opzione Trade In. Per maggiori informazioni rimandiamo alla pagina dedicata.

Inoltre, applicando al carrello il voucher PREMIUMS24 è possibile ottenere uno sconto di 100 euro. Ricordiamo che la data di uscita fissata per il trio di smartphone è il 24 gennaio: al day one, le unità comprate durante il preordine saranno consegnate direttamente a domicilio con spedizione gratuita.

Per conoscere tutti i dettagli a proposito delle specifiche tecniche e delle funzionalità integrate da S24, S24+ e S24 Ultra (molte delle quali basate sull’intelligenza artificiale) invitiamo a leggere l’articolo di presentazione che abbiamo pubblicato ieri su queste pagine.

