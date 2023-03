Samsung: registrati i marchi Galaxy Glasses e Galaxy Ring

Samsung intende incrementare la sua presenza nel campo della realtà aumentata e virtuale, o almeno questo è quel che si evince dai nuovi marchi registrati presso l’USPTO statunitense.

Samsung: in arrivo Galaxy Glasses e Samsung Galaxy Ring

Nelle score ore, infatti, è emerso che la multinazionale ha depositato il marchio “Galaxy Glasses” e quello “Samsung Galaxy Ring”. Il primo si adatta bene sia a dispositivi come occhiali intelligenti che a visori per realtà aumentata, mentre il secondo farebbe riferimento a un device indossabile in grado di raccogliere dati relativi a salute, fitness e sonno.

Questa è la descrizione esatta data da Samsung per il marchio Galaxy Glasess: La registrazione del marchio GALAXY GLASSES ha lo scopo di coprire le categorie di visori per realtà virtuale; Cuffie per realtà aumentata; Cuffie; Smartphone; Occhiali intelligenti.

Questa invece la descrizione fornita per il marchio Samsung Galaxy Ring: La registrazione del marchio SAMSUNG GALAXY RING ha lo scopo di coprire le categorie di dispositivi intelligenti indossabili nella natura di un anello intelligente per tracciare, misurare, monitorare e caricare informazioni relative a salute, forma fisica e sonno; anelli intelligenti; smartphone.

Considerando che i due marchi sono stati archiviati nel registro pubblico statunitense, potrebbe non essere necessario attendere a lungo prima che i dispositivi in questione vengano svelati formalmente.

Da tenere presente che lo scorso mese la sudcoreana ha comunicato di essere intenzionata a lavorare assieme a Qualcomm e Google a dispositivi AR/VR da proporre prossimamente sul mercato. Per cui, la registrazione di tali marchi potrebbe essere un segnale del fatto che la situazione è in sviluppo e si trova già in una fase più avanzata.