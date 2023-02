Samsung: visore AR in partnership con Google e Qualcomm

Sulla falsariga di quanto avrebbe intenzione di fare Apple, anche Samsung lancerà un suo visore AR. Ad annunciarlo è stata la stessa azienda nel corso dell’evento Galaxy Unpacked 2023 che si è tenuto nelle scorse ore, quello in occasione del quale sono stati presentati i nuovissimi Galaxy S23, durante cui ha comunicato di aver stretto una partnership con Qualcomm e Google per lo sviluppo di hardware avanzato e software con cui rendere possibili nuove tecnologie immersive.

Samsung: accordi con Qualcomm e Google per realizzare un visore AR

A fornire il chipset sarà Qualcomm, mentre a occuparsi della parte software sarà Google. Dovrebbe inoltre venire sviluppata una speciale versione di Android per i display indossabili, ma non sono stati fornirti altri dettagli al riguardo.

TM Roh, Presidente e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics, ha riferito al Washington Post che l’azienda intende creare nuove motivazioni per invogliare gli utenti a usare visori indossabili caratterizzati da software XR, in riferimento al fatto che in precedenza molti utenti si sono dimostrati meno entusiasti dei produttori, in special modo per la mancanza delle cosiddette “killer-app” capaci di rendere effettivamente utili i suddetti dispositivi.

Da tenere presente che Samsung non è del tutto nuova a tale ambito. Un primo tentativo di irrompere nel campo dei dispositivi per la realtà aumentata era già stato fatto nel 2015 con il visore Gear VR da adoperare in abbinamento a uno smartphone, ma dopo vari tentativi fatti il primo device e gli altri a seguire non hanno in effetti mai ottenuto il riscontro sperato da parte degli utenti.

