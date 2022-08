Samsung: Milano in 3D per l'evento Galaxy Unpacked

Mancano ormai davvero solo pochi giorni all’evento Galaxy Unpacked organizzato da Samsung per il 10 agosto. Sarà l’occasione per conoscere le novità in arrivo dall’attuale leader del mercato smartphone in Europa. Per ingannare l’attesa (e per aumentare l’hype), la sede del gruppo a Milano si è illuminata e ha preso vita con una speciale animazione 3D.

Il building di Samsung a Milano diventa 3D

È così ufficialmente partita la campagna che invita ad aprire il proprio mondo . Arriverà a culminare con la presentazione di prodotti inediti, ma non solo. L’appuntamento fissato per la prossima settimana costituirà inoltre l’occasione per scoprire in che modo l’innovazione possa apportare benefici concreti e tangibili nella quotidianità di tutti noi, abilitando l’accesso a nuove esperienze. Nel filmato qui sotto è possibile rivivere l’evento, con la proiezione tridimensionale sulla facciata dell’edificio di via Mike Bongiorno.

Il video proiettato sull’edificio di Samsung rappresenta uno dei tanti momenti ideati per preparare i Galaxy Lovers all’appuntamento del 10 agosto, in cui si si mostrerà come l’innovazione non è solo sinonimo di idee rivoluzionarie, ma significa anche far vivere nuove esperienze che trasformano al meglio la quotidianità.

Partecipa alla campagna anche Madame, una delle cantanti più ascoltate su Spotify in Italia. Da uno dei suoi testi (quello del brano “La promessa dell’anno” del 2019) è tratta la citazione che campeggia sulle affissioni presenti nelle vie di Milano e che compare nel finale del video 3D: I giornali che diranno? La promessa dell’anno .