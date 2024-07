Dagli abissi all'Everest con Samsung Galaxy Watch Ultra

Non solo Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6: sono arrivati anche nuovi smartwatch dal palco dell’evento Unpacked, incluso il Samsung Galaxy Watch Ultra. Il produttore lo descrive come l’ultima e più potente aggiunta alla serie . Ha dalla sua un particolare nuovo design a cuscinetto studiato per migliorare la protezione.

Samsung Galaxy Watch Ultra: pronto a tutto

Come si può intuire dal nome, si tratta di un modello progettato per essere pronto a ogni sfida. È costituito da una struttura in titanio di grado 4 e offre la resistenza all’acqua fino a 10 ATM, assicurando un funzionamento senza sbavature a ogni altitudine: da 500 metri sotto il livello del mare a 9.000 metri di altezza (più della cima dell’Everest), per monitorare con precisione le esperienze di fitness più avanzate, dal nuoto nell’oceano e al ciclismo in ambienti estremi.

A proposito di attività fisica, può tenere traccia degli allenamenti multi-disciplina, grazie al nuovo riquadro Multi-sport. Ancora, la funzione Potenza di soglia funzionale (FTP) per il ciclismo misura con precisione la potenza massima in soli 4 minuti con metriche potenziate dall’intelligenza artificiale e la Zona HR personalizzata permette a chiunque di allenarsi con intensità calibrate in base alle proprie condizioni fisiche.

Ci sono poi il Pulsante rapido per interagire velocemente con le funzionalità utilizzate più di frequente, una Sirena di emergenza per la sicurezza e la modalità Notte per la leggibilità ottimale al buio. La batteria offre un’autonomia fino a 100 ore in modalità Risparmio energetico.

Lato software, il sistema operativo è Wear OS 5. Il formato è quello da 47 mm con tre colorazioni: Titanium Gray, Titanium White e Titanium Silver.

Il nuovo Samsung Galaxy Watch Ultra è disponibile a partire da oggi in Italia al prezzo di 699 euro nella versione LTE. Acquistandolo dallo store ufficiale (fino al 23 luglio) è possibile ottenere una valutazione del proprio usato per un massimo di 150 euro.

Samsung Galaxy Watch7, l’evoluzione della serie

Annunciato anche Samsung Galaxy Watch7, sempre con Wear OS 5. Ha dalla sua il tracciamento preciso per oltre 100 attività fisiche, la possibilità di creare routine di allenamento personalizzate, la modalità Sfida per migliorarsi nel tempo, la funzione Composizione corporea per un’istantanea completa sul proprio fisico e il monitoraggio avanzato dei parametri biometrici.

Integra un processore a 3 nm che, oltre ad aumentare le prestazioni, riduce i consumi, a beneficio dell’autonomia. A tutto questo si aggiungono le ormai immancabili caratteristiche di intelligenza artificiale.

È già in vendita con valutazione dell’usato fino a 50 euro (la promozione scade il 23 luglio). In questo caso, sono previste due edizioni. Eccole.

40 mm, Bluetooth (Green e Cream) a 319 euro;

40 mm, LTE (Green e Cream) a 369 euro;

44 mm, Bluetooth (Green e Silver) a 349 euro;

44 mm, LTE (Green e Silver) a 399 euro.