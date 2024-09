Samsung Galaxy Ring arriva in Italia: è ufficiale

Il dispositivo indossabile più discusso del momento sta per fare il suo debutto nel nostro paese: Samsung Galaxy Ring sarà acquistabile anche in Italia, a partire da domani, mercoledì 25 settembre. A renderlo noto è il sito ufficiale del produttore, con una pagina dedicata.

Domani l’arrivo in Italia del Samsung Galaxy Ring

Descritto come uno strumento pratico ed efficace da portare al dito per monitorare la tua salute , racchiude ogni componente all’interno di un telaio leggero in titanio dal design concavo . È resistente all’acqua fino a 10 ATM e assicura fino a sette giorni di autonomia con una sola ricarica (secondo iFixit, la batteria non è sostituibile). È compatibile con gli smartphone Android e integra funzionalità di intelligenza artificiale, come impone il trend del momento. Nell’immagine qui sotto le tre colorazioni previste: Titanium Gold, Titanium Silver e Titanium Black.

Per conoscere il prezzo del Samsung Galaxy Ring in Italia dovremo attendere domani. Sappiamo però già che, in Germania, è venduto a 449 euro. Con tutta probabilità, il costo sarà lo stesso anche da noi. Per fare un paragone, al lancio negli Stati Uniti la spesa è stata fissata in 399 dollari.

Come anticipato, tra le funzionalità integrate ci sono quelle per il monitoraggio della salute, svolto attraverso i tre sensori in dotazione (temperatura cutanea, frequenza cardiaca e corsa) e senza soluzione di continuità, di giorno e durante la notte. È anche prevista la possibilità di sfruttare l’anello per il controllo remoto dello smartphone, attraverso apposite gesture, ad esempio per scattare una foto o disattivare una notifica.

In merito al design, pesa solo 2,3 grammi, la larghezza si attesta a 7 millimetri e lo spessore è di 2,6 millimetri.

Una curiosità: chi non è certo della taglia da acquistare (dipende dalla circonferenza delle proprie dita), potrà ordinare il kit di misurazione che arriverà direttamente a casa. Visibile qui sopra, contiene nove anelli campione, così da poterli indossare e confermare il proprio ordine senza errori.